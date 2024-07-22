Red Bull Укрепляет Связи с Максом Ферстаппеном, Обеспечивая Стабильность Команды

Команда Red Bull предприняла стратегические шаги для укрепления своих позиций в Формуле 1, устраняя любую неопределенность вокруг контракта своей звезды Макса Ферстаппена. Информация, предоставленная источниками близкими к команде, указывает на то, что Red Bull не только укрепила связь с Ферстаппеном, но и гарантировала дальнейшее пребывание важного члена команды, спортивного консультанта Хельмута Марко.

Укрепление Контрактных Обязательств

В ответ на слухи о возможном переходе Ферстаппена в Mercedes-AMG, Red Bull внесла изменения в условия контракта с Хельмутом Марко, тем самым закрепляя его присутствие в команде до конца 2026 года. Это действие призвано стабилизировать ситуацию и отразить приверженность команды к долгосрочному сотрудничеству с Марко.

Новые Условия для Ферстаппена

Ключевым элементом изменений является новое соглашение с Ферстаппеном, которое уточняет условия его пребывания в команде. Согласно новым условиям, даже уход Марко из команды по причинам, не зависящим от Red Bull, таким как болезнь, не будет основанием для Ферстаппена рассматривать возможность разрыва контракта. Таким образом, Red Bull стремится минимизировать риски и обеспечить стабильность, сообщает autosport.com.ru.