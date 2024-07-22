Новости России
· 16+ · Полина Модестова

Red Bull Укрепляет Связи с Максом Ферстаппеном, Обеспечивая Стабильность Команды

Команда Red Bull предприняла стратегические шаги для укрепления своих позиций в Формуле 1, устраняя любую неопределенность вокруг контракта своей звезды Макса Ферстаппена

metaratings.ru

Подписаться в Telegram

Команда Red Bull предприняла стратегические шаги для укрепления своих позиций в Формуле 1, устраняя любую неопределенность вокруг контракта своей звезды Макса Ферстаппена. Информация, предоставленная источниками близкими к команде, указывает на то, что Red Bull не только укрепила связь с Ферстаппеном, но и гарантировала дальнейшее пребывание важного члена команды, спортивного консультанта Хельмута Марко.

Укрепление Контрактных Обязательств

В ответ на слухи о возможном переходе Ферстаппена в Mercedes-AMG, Red Bull внесла изменения в условия контракта с Хельмутом Марко, тем самым закрепляя его присутствие в команде до конца 2026 года. Это действие призвано стабилизировать ситуацию и отразить приверженность команды к долгосрочному сотрудничеству с Марко.

Новые Условия для Ферстаппена

Ключевым элементом изменений является новое соглашение с Ферстаппеном, которое уточняет условия его пребывания в команде. Согласно новым условиям, даже уход Марко из команды по причинам, не зависящим от Red Bull, таким как болезнь, не будет основанием для Ферстаппена рассматривать возможность разрыва контракта. Таким образом, Red Bull стремится минимизировать риски и обеспечить стабильность, сообщает autosport.com.ru.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

15 часов назад

Стало известно, что появится на месте отреставрированного храма на Казанке

Новости Казани

день назад

Казань стала рекордсменом по росту цен на новое жилье

гербициды от борщевика

Новости Казани

14 часов назад

Туристы из Казани застряли в Турции

Новости Казани

18 часов назад

Пациентка горбольницы №7 умерла, выпав из окна

ремонт увлажнителя xiaomi в Москве

Новости Татарстана

день назад

В Набережных Челнах цены на такси подскочили до исторического максимума

Новости Казани

день назад

Паша Техник извинился за отмену концерта в Казани

Новости Казани

день назад

Казанцы сами спасли собаку из люка после отказа спецслужб приезжать

Новости Казани
2 дня назад

Казанский ФК «Рубин» показал новую форму на заводе

Казанский ФК «Рубин» показал новую форму на заводе

Новости Татарстана

13 часов назад

Воздушный шар приземлился среди домов в Альметьевске

Новости Казани

14 часов назад

Туристы из Казани застряли в Турции

Новости Казани

15 часов назад

Мужчина в неадеквате устроил ДТП на Кировской дамбе

Новости Казани

15 часов назад

Стало известно, что появится на месте отреставрированного храма на Казанке
От удара молнии в Татарстане вспыхнул дом
Новости Татарстана
7 минут назад

От удара молнии в Татарстане вспыхнул дом

Новости Татарстана

16 часов назад

Ребёнок-велосипедист погиб после ДТП в Челнах

Новости Казани

17 часов назад

В Казани прошёл крестный ход в честь 445-летия иконы Казанской Божией Матери

Новости Казани

18 часов назад

Пациентка горбольницы №7 умерла, выпав из окна

Казань заняла седьмое место в рейтинге городов-миллионников по покупкам вина от «Х5 Клуба»
Интересное в Казани
5 дней назад

Казань заняла седьмое место в рейтинге городов-миллионников по покупкам вина от «Х5 Клуба»
Дожди и похолодание до +19 градусов будет в РТ 22 июля
Новости Татарстана
42 минуты назад

Дожди и похолодание до +19 градусов будет в РТ 22 июля