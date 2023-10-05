Разрешат покупать даже онлайн: Минфин предлагает легализовать бесконтактную торговлю алкоголем

На данный момент в Российской Федерации процветает бесконтрольная онлайн-продажа алкоголя, среди которого значительное число занимают подделки. В настоящее время органы государственной власти не способны контролировать такую сферу интернет-торговли.

Для решения данной проблемы Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов предложил ввести легализацию на продажу алкогольной продукции через сеть Интернет. По его мнению, минусов в онлайн-продажах алкоголя меньше, чем плюсов, и запрет на подобную деятельность не способен навести порядок в сфере незаконной торговли алкоголем.

Тем не менее, Ассоциация компаний розничной торговли не согласна с инициативой Министерства финансов и предложение официально продавать алкоголь через интернет-магазины не поддержала.