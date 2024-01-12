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Размер небольшой, но приятный: эту сумму зачислят всем российским пенсионерам с 12 января

Размер небольшой, но приятный: эту сумму зачислят всем российским пенсионерам с 12 января

krasivoe-foto.ru

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Пожилым гражданам Российской Федерации объявили, что с сегодняшнего дня на карты начнет поступать новая денежная сумма, размер которой невелик, тем не менее приятен, сообщили в «Примпресс».

Эксперт в пенсионной сфере Сергей Власов объяснил, что деньги, которые начнут поступать пенсионерам на банковские карты, не относятся к обычной пенсии. Данные выплаты будут подарочными от российских банков. А именно, выплата будет начислена абсолютно всем пожилым гражданам, которые недавно начали получать свои пенсии на банковские карты.

Со слов эксперта, такие выплаты вводятся как мотивация для пенсионеров, чтобы они начали получать свои страховые выплаты по возрасту на банковские карты. Сумма стимула же равна 2 500 рублей, что не слишком много, но лишним точно не будет.

Те пенсионеры, которые перешли на банковские карты в декабре 2023, подарочная выплата начнет приходить уже сегодня.

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