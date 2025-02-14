Рассыпаю под деревом в марте — вишня вырастает крупнее сливы: летом получаю огромный и сладкий урожай

Опытные садоводы знают: весенняя подкормка плодовых деревьев — залог обильного урожая летом. Вишня особенно отзывчива на правильное питание в начале сезона.

Простой метод, которым я пользуюсь в марте, помогает дереву набраться сил, что делает плоды крупнее и слаще, порой даже превосходя сливу по размеру.

Почему март — идеальное время для подкормки вишни?

Вишневые деревья начинают активное сокодвижение уже в конце зимы, а значит, март — ключевой период для внесения удобрений. Именно сейчас корневая система пробуждается и максимально эффективно усваивает питательные вещества, закладывая основу для будущего урожая.

Что рассыпать под деревом, чтобы вишня выросла крупной?

Для получения крупных, сочных плодов под вишней в начале весны полезно рассыпать:

Древесную золу – природный источник калия и фосфора, улучшающий цветение и завязь плодов.

Компост или перегной – насыщает почву азотом, активизируя рост дерева.

Суперфосфат – помогает корням лучше развиваться, что влияет на размер плодов.

Золу + мочевину – идеальная комбинация для поддержки цветения и завязи.

Как правильно вносить удобрение?

Равномерно рассыпьте удобрение по приствольному кругу (не ближе 20 см к стволу). Немного разрыхлите почву, чтобы вещества быстрее проникли вглубь. Полейте теплой водой для активации питательных компонентов.

Почему этот метод работает?

Сбалансированное питание весной дает вишне мощный старт на сезон. К лету плоды становятся заметно крупнее, приобретают насыщенный вкус и сочность. Слива же, в отличие от вишни, требует другой схемы подкормки и не всегда так активно реагирует на мартовское удобрение.

