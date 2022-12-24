"Пытались перевоспитать, вернуть в украинскую семью": освобожденный из плена боец ЛНР рассказал про исправительный лагерь ВСУ в Днепре

Специальная программа "репатриации в украинскую семью" военнопленных запущена в лагере в Днепре (бывший Днепропетровск), рассказал журналистам освобожденный недавно из украинского плена военнослужащий Народной милиции ЛНР Максим, пишет ТАСС.

"Пытаются перевоспитать постоянно, в голову вливают свое, то есть пытаются тебя переделать. У них даже так называемый отдел репатриации существует, который занимается якобы нашим возвращением в украинскую семью, так сказать. Там целая программа у них создана, по которой они работают", - рассказал военный.

По его словам, силовики используют наглядную агитацию, заставляют пленных говорить по-украински и учить песни на украинском языке. При этом, отметил Максим, примерно за полтора месяца, которые он провел в лагере, попытки "перевоспитать" его не увенчались успехом, а только "еще больше разозлили".

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