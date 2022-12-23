«Его всего трясет»: экстрасенс назвала самый главный страх Зеленского

Владимир Зеленский регулярно записывает видеообращения к армии, к нации. И на этих кадрах заметно, что президент Украины пребывает в нервном состоянии. Экстрасенс Мирелла Гасанова просмотрела последние ролики Зеленского и заявила, что президент Незалежной страдает от сильнейших фобий, справиться с которыми явно не в состоянии.

"Зеленский прекрасно понимает, что его загнали в угол, – говорит Мирелла. – Он чувствует, что конец его правления не за горами. Это время очень близко. Сейчас Зеленский постоянно думает о смерти, он считает, что его дни сочтены. Ему было сделано такого рода предупреждение свыше, и Зеленский боится отправиться на тот свет. До такой степени, что при одной мысли об этом его трясет. Потому как он понимает: там его ждет главная расплата за все содеянное зло, которое он принес в этот мир".

Мирелла попросила украинцев не доверять словам Зеленского, поскольку ему будет становиться только хуже изо дня в день.

"Он просит украинцев не уезжать, обещает восстановить водоснабжение и электричество, – вздыхает Гасанова. – Это все – пустые слова. Он понимает, что дальше ситуация будет усугубляться. Русские войска скоро возьмут под свой контроль крупные города Украины. И только тогда мир начнет налаживаться".

Ранее мы сообщали, что Зеленский слезно выпросил у Штатов ЗРК Patriot, а Путин пообещал их "пощелкать".