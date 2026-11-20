Поездка в Китай обернулась неприятностями для десяти жителей Приморского края. Россияне отправились в приграничный город Суйфэньхэ, однако при возвращении домой столкнулись с неожиданной проблемой. По сообщениям туристических каналов, китайская принимающая сторона удерживала их паспорта из-за долга организатора путешествия в размере 104 тысяч рублей. Об этом 17 июля 2025 года сообщил «ФедералПресс».

Туристы выехали из Приморья 10 июля, воспользовавшись услугами российского посредника. Первоначально путешествие проходило по плану, но перед обратной дорогой выяснилось, что организатор не рассчитался с китайскими партнерами.

Согласно опубликованной информации, принимающая компания отказалась возвращать россиянам паспорта до погашения задолженности. Из-за отсутствия документов путешественники не смогли пересечь границу в запланированный день и задержались в Китае еще на сутки.

Ситуация обострилась 13 июля. Не дождавшись обещанного транспорта, участники группы попытались самостоятельно добраться до пограничного перехода. Тогда им, по сообщениям туристических каналов, и назвали сумму долга — 104 тысячи рублей.

Чтобы вернуться домой, россияне решили собрать деньги самостоятельно. Каждый из десяти путешественников внес по 10 400 рублей. После передачи необходимой суммы туристам вернули паспорта, и они смогли выехать из Китая.

Позднее выяснились дополнительные подробности организации поездки. По информации канала «Визит Китай», посредник, через которого приобретались путевки, отсутствовал в официальных реестрах туроператоров и турагентов. Предположительно, он занимался продажей поездок как частное лицо, напрямую сотрудничая с китайской компанией.

Стоимость тура составляла 12 400 рублей на двоих за два дня. При этом представители туристической отрасли отмечали, что трехдневные поездки в Суйфэньхэ на местном рынке предлагались примерно от 8100 рублей с человека.

В публикациях также появлялись сообщения о других клиентах того же посредника, которые якобы столкнулись с похожими трудностями после 10 июля. Однако независимого подтверждения всех обстоятельств происшествия на момент публикации не приводилось.

Таким образом, десяти россиянам, по опубликованным данным, пришлось заплатить по 10 400 рублей сверх стоимости поездки, чтобы получить документы и вернуться домой. История вновь привлекла внимание к рискам покупки зарубежных туров через непроверенных посредников.

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