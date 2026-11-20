В больницах Татарстана снова ввели обязательный масочный режим. Как сообщил министр здравоохранения республики Альмир Абашев, это связано с ростом числа заболевших ОРВИ.

Глава ведомства обратился к жителям с просьбой отнестись к ограничениям с пониманием, подчеркнув, что они необходимы для инфекционной безопасности пациентов. Он также напомнил, что в регионе продолжается прививочная кампания против гриппа.

По словам Абашева, эпидемический порог пока не превышен, поэтому у татарстанцев еще есть возможность защитить себя и близких, сделав прививку.