Глава российского государства Владимир Путин заявил, что такие города, как Волгоград, Казань и Самара, могут быть поражены вражескими ракетами.

По словам российского главнокомандующего, если Североатлантический альянс разместит на Украине высокоточное оружие и тактическую авиацию, то районы, где расположены вышеупомянутые города, окажутся в зоне поражения вражеского оружия.

Президент отметил, что многие аэродромы на Украине пригодны для размещения оружия и находятся вблизи границ Российской Федерации.

Путин также подчеркнул, что Россия будет вынуждена реагировать на такие действия и принимать необходимые меры для обеспечения своей безопасности. Он отметил, что подобные действия со стороны НАТО могут привести к серьезным последствиям и угрожать мирному сосуществованию.