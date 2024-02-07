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Путин допустил возможность, что ракеты НАТО будут запущены по Казани и Самаре: названо важное условие

Путин допустил возможность, что ракеты НАТО будут запущены по Казани и Самаре: названо важное условие

mir-znaniy.com

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Глава российского государства Владимир Путин заявил, что такие города, как Волгоград, Казань и Самара, могут быть поражены вражескими ракетами.

По словам российского главнокомандующего, если Североатлантический альянс разместит на Украине высокоточное оружие и тактическую авиацию, то районы, где расположены вышеупомянутые города, окажутся в зоне поражения вражеского оружия.

Президент отметил, что многие аэродромы на Украине пригодны для размещения оружия и находятся вблизи границ Российской Федерации.

Путин также подчеркнул, что Россия будет вынуждена реагировать на такие действия и принимать необходимые меры для обеспечения своей безопасности. Он отметил, что подобные действия со стороны НАТО могут привести к серьезным последствиям и угрожать мирному сосуществованию.

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