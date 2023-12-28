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Просто отменить: в России нашли способ помочь малоимущим

Просто отменить: в России нашли способ помочь малоимущим

pexels.com

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В настоящее время Правительство Российской Федерации рассматривает новый законопроект, который подразумевает отмену налогов, но не без условий, пишет KONKURENT.RU.

Целью разработанного в Совете Федерации закона является помощь малоимущим и нуждающимся россиянам. Однако, согласно документу, налоги хотят отменить не для нищих, а для торговых сетей, которые продают продукты.

Авторы инициативы объяснили, что в настоящее время все продуктовые торговые сети облагаются налогом на добавленную стоимость, который равен 20%, поэтому просроченные продукты обычно выбрасываются и никому не отдаются. Закон же предполагает, что НДС для магазинов будет отменен, если они согласятся отдавать товары с истекшим сроком годности малоимущим и нуждающимся гражданам.

Уточняется, что отдавать бесплатно людям можно будет только те продукты, которые просрочились на 0,6% или на 0,75%.

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