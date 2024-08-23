Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

Простейший рецепт лечо на зиму: секреты опытной хозяйки

Как превратить обыденные летние овощи в яркое, ...

vkusnatisha.ru

Подписаться в Telegram

Как превратить обыденные летние овощи в яркое, ароматное блюдо, которое будет радовать вас в холодные месяцы? Лечо — идеальный ответ.

Это блюдо, популярное во многих странах Восточной Европы, отличается простотой приготовления и возможностью сохранения на зиму. Вкусные и насыщенные овощи в сочетании с легкими специями делают лечо настоящим украшением любого стола.

Зачем выбирать лечо?

Лечо — это не только вкусно, но и полезно. Основа блюда — болгарский перец и помидоры, насыщенные антиоксидантами и витаминами. К тому же, это отличный способ использовать избыток урожая из собственного сада или недорого купленные на рынке овощи.

Как приготовить идеальное лечо на зиму: пошаговый рецепт

Ингредиенты:

  • Болгарский перец — 2 кг
  • Спелые помидоры — 1,5 кг
  • Лук — 500 г
  • Морковь — 500 г
  • Растительное масло — 100 мл
  • Сахар — 2 столовые ложки
  • Соль — 1 столовая ложка
  • Уксус 9% — 2 столовые ложки
  • Чеснок — 4 зубчика
  • Лавровый лист и перец горошком для аромата

Процесс приготовления:

  1. Очистка и нарезка овощей. Омыть и очистить все овощи. Перец нарезать крупными полосками, помидоры перекрутить или измельчить в блендере, лук и морковь нарезать как удобно для тушения.
  2. Жарка. На среднем огне в большой кастрюле разогреть масло, обжарить лук до прозрачности, добавить морковь и жарить до мягкости.
  3. Тушение. В кастрюлю добавить перец, затем помидоры. Посыпать солью и сахаром, добавить специи. Тушить на медленном огне примерно 30 минут, пока овощи не станут мягкими.
  4. Финальный штрих. За несколько минут до готовности добавить измельченный чеснок и уксус. Перемешать и тушить еще 5 минут.
  5. Консервация. Разложить горячее лечо по стерилизованным банкам, плотно закрыть крышками. Укутать банки для остывания вверх дном, чтобы создать вакуум.
  6. Советы для идеального лечо
  7. Качество овощей. Выбирайте только зрелые и качественные овощи, так как от этого напрямую зависит вкус готового лечо.
  8. Сбалансированность вкусов. Регулируйте количество сахара и уксуса в зависимости от вашего вкуса и кислотности помидоров.
  9. Стерилизация банок. Тщательно стерилизуйте банки и крышки перед заготовкой, чтобы избежать порчи.

Приготовленное таким образом лечо сохранит летние вкусы и будет радовать вас в течение всей зимы. Это блюдо станет отличным дополнением к основным блюдам или прекрасным самостоятельным перекусом. Попробуйте это простое и вкусное блюдо, и оно обязательно войдет в вашу коллекцию любимых рецептов на зиму!

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

час назад

Массовое ДТП стало причиной пробки около казанского аэропорта

Интересное в Казани

день назад

Осенний Open Space Market пройдёт на парковке «АРТ Центра» 21 и 22 сентября, открывается приём заявок на участие

уничтожение и барьер от насекомых

Новости Казани

день назад

Гидроцикл снес компанию из 6 человек на сапбордах на Казанке у «Ак Барс Арены»

Интересное в Казани

3 дня назад

Пять самых популярных блюд, которые стоит попробовать в ресторане «Каспийка» до конца лета

переделка ювелирных изделий в Москве

Лонгриды

день назад

«Будет бабье лето»: какую погоду ждать в РТ в сентябре

Новости Татарстана

день назад

Мать 20 детей из Татарстана Раиса Миннулина похудела на 60 кг

Новости Казани

7 часов назад

Водный комплекс на Кировской дамбе строится при участии Зиганшина

Новости Татарстана

день назад

8-летняя девочка погибла в аварии на квадроцикле у села Сокуры

Новости Казани

день назад

В Казани закрыли на 30 дней кафе «Азу» после массового отравления посетителей
Новости Татарстана
6 часов назад

В Татарстане выросли цены на огурцы

В Татарстане наблюдается рост цен на огурцы.

Новости Татарстана

час назад

Экспорт сельхозпродукции в Татарстане увеличился до 234 миллионов долларов

Новости Татарстана

час назад

В Татарстане завершен ремонт 15 студенческих общежитий

Новости Татарстана

час назад

В Татарстане планируют увеличить дополнительные выплаты пенсионерам

Новости Татарстана

час назад

Парень на питбайке пострадал в аварии в Салмачах
Владимир Путин планирует увеличить МРОТ до 35 т...
Новости Татарстана
9 часов назад

Владимир Путин планирует увеличить МРОТ до 35 тысяч рублей

Новости Казани

6 часов назад

Около казанского метро откроют пункты вакцинации от гриппа

Новости Татарстана

7 часов назад

Единая Россия предлагает жилье для семей военных с детьми-инвалидами

Новости Казани

7 часов назад

Зоозащитники обеспокоены здоровьем белого медведя в казанском зоопарке
Ремонт в Казани может быть недорогим: скидки до...
Гид по скидкам Казани
6 дней назад

Ремонт в Казани может быть недорогим: скидки до 50% на мебель и отделочные работы
В Челнах на стройплощадке произошла драка
Новости Татарстана
2 дня назад

В Челнах на стройплощадке произошла драка