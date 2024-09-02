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Простейший рецепт домашнего лечо: близкие уплетают банку за банкой

Лечо — это не просто блюдо, это целая культура ...

laminarts.ru

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Лечо — это не просто блюдо, это целая культура заготовок, которая объединяет любителей вкусной и здоровой домашней еды. Наш рецепт лечо особенный: он прост в исполнении, но результат превзойдет все ожидания.

Этот рецепт станет вашим фаворитом и заставит домочадцев забыть о покупных аналогах.

Необходимые ингредиенты:

  • Помидоры — 2 кг (лучше выбрать сочные и спелые)
  • Болгарский перец — 1 кг (любого цвета)
  • Лук репчатый — 500 г (желательно сладкий)
  • Растительное масло — 100 мл
  • Сахар — две столовые ложки
  • Соль — одна столовая ложка
  • Уксус 9% — 50 мл (можно заменить лимонным соком для нежности вкуса)

Пошаговое приготовление:

  • Подготовка ингредиентов:

Помидоры моем, удаляем плодоножки и нарезаем кубиками.

Перец очищаем от семян и нарезаем на широкие полоски.

Лук нарезаем тонкими полукольцами.

  • Процесс тушения:

На среднем огне в кастрюле разогреваем масло, обжариваем лук до прозрачности.

Добавляем перец, жарим все вместе около пяти минут.

Вводим помидоры, всыпаем сахар и соль, доводим до кипения и тушим на малом огне примерно 30 минут.

  • Финальные штрихи:

За пару минут до готовности добавляем уксус.

Горячее лечо расфасовываем по предварительно стерилизованным банкам и закручиваем.

Профессиональные советы:

  • Для более яркого вкуса добавьте немного свежего чеснока или острого перца.
  • Проверьте стерильность банок, чтобы заготовка хранилась долго и безопасно.
  • Лечо отлично подойдет как самостоятельная закуска, так и в качестве дополнения к основным блюдам.

Приготовленное по этому рецепту домашнее лечо покорит ваши сердца и станет звездой любого застолья. Оно не только восхитительно вкусно, но и прекрасно сохраняет летние вкусы на зиму. Готовьте с любовью, и каждая баночка этого замечательного лечо будет наполнена теплом вашего дома.

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