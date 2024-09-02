Простейший рецепт домашнего лечо: близкие уплетают банку за банкой

Лечо — это не просто блюдо, это целая культура заготовок, которая объединяет любителей вкусной и здоровой домашней еды. Наш рецепт лечо особенный: он прост в исполнении, но результат превзойдет все ожидания.

Этот рецепт станет вашим фаворитом и заставит домочадцев забыть о покупных аналогах.

Необходимые ингредиенты:

Помидоры — 2 кг (лучше выбрать сочные и спелые)

Болгарский перец — 1 кг (любого цвета)

Лук репчатый — 500 г (желательно сладкий)

Растительное масло — 100 мл

Сахар — две столовые ложки

Соль — одна столовая ложка

Уксус 9% — 50 мл (можно заменить лимонным соком для нежности вкуса)

Пошаговое приготовление:

Подготовка ингредиентов:

Помидоры моем, удаляем плодоножки и нарезаем кубиками.

Перец очищаем от семян и нарезаем на широкие полоски.

Лук нарезаем тонкими полукольцами.

Процесс тушения:

На среднем огне в кастрюле разогреваем масло, обжариваем лук до прозрачности.

Добавляем перец, жарим все вместе около пяти минут.

Вводим помидоры, всыпаем сахар и соль, доводим до кипения и тушим на малом огне примерно 30 минут.

Финальные штрихи:

За пару минут до готовности добавляем уксус.

Горячее лечо расфасовываем по предварительно стерилизованным банкам и закручиваем.

Профессиональные советы:

Для более яркого вкуса добавьте немного свежего чеснока или острого перца.

Проверьте стерильность банок, чтобы заготовка хранилась долго и безопасно.

Лечо отлично подойдет как самостоятельная закуска, так и в качестве дополнения к основным блюдам.

Приготовленное по этому рецепту домашнее лечо покорит ваши сердца и станет звездой любого застолья. Оно не только восхитительно вкусно, но и прекрасно сохраняет летние вкусы на зиму. Готовьте с любовью, и каждая баночка этого замечательного лечо будет наполнена теплом вашего дома.