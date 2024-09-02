Простейший рецепт домашнего лечо: близкие уплетают банку за банкой
laminarts.ru
Лечо — это не просто блюдо, это целая культура заготовок, которая объединяет любителей вкусной и здоровой домашней еды. Наш рецепт лечо особенный: он прост в исполнении, но результат превзойдет все ожидания.
Этот рецепт станет вашим фаворитом и заставит домочадцев забыть о покупных аналогах.
Необходимые ингредиенты:
- Помидоры — 2 кг (лучше выбрать сочные и спелые)
- Болгарский перец — 1 кг (любого цвета)
- Лук репчатый — 500 г (желательно сладкий)
- Растительное масло — 100 мл
- Сахар — две столовые ложки
- Соль — одна столовая ложка
- Уксус 9% — 50 мл (можно заменить лимонным соком для нежности вкуса)
Пошаговое приготовление:
- Подготовка ингредиентов:
Помидоры моем, удаляем плодоножки и нарезаем кубиками.
Перец очищаем от семян и нарезаем на широкие полоски.
Лук нарезаем тонкими полукольцами.
- Процесс тушения:
На среднем огне в кастрюле разогреваем масло, обжариваем лук до прозрачности.
Добавляем перец, жарим все вместе около пяти минут.
Вводим помидоры, всыпаем сахар и соль, доводим до кипения и тушим на малом огне примерно 30 минут.
- Финальные штрихи:
За пару минут до готовности добавляем уксус.
Горячее лечо расфасовываем по предварительно стерилизованным банкам и закручиваем.
Профессиональные советы:
- Для более яркого вкуса добавьте немного свежего чеснока или острого перца.
- Проверьте стерильность банок, чтобы заготовка хранилась долго и безопасно.
- Лечо отлично подойдет как самостоятельная закуска, так и в качестве дополнения к основным блюдам.
Приготовленное по этому рецепту домашнее лечо покорит ваши сердца и станет звездой любого застолья. Оно не только восхитительно вкусно, но и прекрасно сохраняет летние вкусы на зиму. Готовьте с любовью, и каждая баночка этого замечательного лечо будет наполнена теплом вашего дома.
Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань