Простейший рецепт без стерилизации: маринованные огурцы по-фински — хрустящие, как из бочки
o-planete.ru
Кто не мечтает о том, чтобы лето никогда не заканчивалось? С маринованными огурцами по-фински, хрустящими и полными аромата, это желание становится немного более реальным. И лучшая часть? Вам не потребуется проводить стерилизацию, что делает процесс быстрым и простым.
Секрет идеальных финских огурцов
Финский метод маринования известен своей способностью сохранять огурцы хрустящими и свежими, словно они только что были достаны из холодного источника. Этот рецепт особенно ценится за его легкость и потрясающий вкус, который добавит изюминку к любому столу.
Необходимые ингредиенты:
- Огурцы, желательно молодые и мелкие – 1 килограмм
- Вода – 1 литр
- Морская соль – 3 столовых ложки
- Сахар-песок – 2 столовых ложки
- Столовый уксус 9% – 150 миллилитров
- Зубчики чеснока – 5 штук
- Веточки укропа – несколько штук
- Черный перец - горошек – 10-15 штук
- Лавровые листы – 3-4 штуки
Пошаговая инструкция:
- Чистка огурцов:
Тщательно промойте огурцы, удаляя любые загрязнения. Огурцы маленького размера лучше всего подходят для этого рецепта, так как они идеально сохраняют свою текстуру.
- Маринад:
В кастрюле смешайте воду, соль и сахар и доведите до кипения. Убедитесь, что соль и сахар полностью растворились, затем добавьте уксус и дайте смеси остыть.
- Подготовка тары:
Разложите чеснок, укроп, перец и лавровый лист на дно чистых банок. Затем плотно уложите в банки огурцы, оставляя сверху немного места.
- Заливка огурцов маринадом:
Осторожно залейте огурцы охлажденным маринадом, покрыв их полностью. Закройте банки, но не затягивайте крышки слишком крепко.
- Остывание и хранение:
Позвольте банкам остыть при комнатной температуре. После этого переместите их в холодильник. Огурцы будут готовы к употреблению через 3-4 дня.
Преимущества этого метода
Этот метод позволяет сохранить все полезные качества огурцов, добавляя к ним приятный хруст и насыщенный вкус без необходимости проводить трудоемкую стерилизацию. Он идеально подходит для тех, кто ценит простоту и натуральность в приготовлении домашних заготовок.
Маринованные огурцы по-фински – это замечательный способ продлить лето и насладиться его вкусами в холодное время года. Этот рецепт легко станет любимым благодаря своей простоте и великолепному результату. Попробуйте, и вы почувствуете разницу!
Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань