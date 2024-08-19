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Простейший рецепт без стерилизации: маринованные огурцы по-фински — хрустящие, как из бочки

Кто не мечтает о том, чтобы лето никогда не зак...

o-planete.ru

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Кто не мечтает о том, чтобы лето никогда не заканчивалось? С маринованными огурцами по-фински, хрустящими и полными аромата, это желание становится немного более реальным. И лучшая часть? Вам не потребуется проводить стерилизацию, что делает процесс быстрым и простым.

Секрет идеальных финских огурцов

Финский метод маринования известен своей способностью сохранять огурцы хрустящими и свежими, словно они только что были достаны из холодного источника. Этот рецепт особенно ценится за его легкость и потрясающий вкус, который добавит изюминку к любому столу.

Необходимые ингредиенты:

  1. Огурцы, желательно молодые и мелкие – 1 килограмм
  2. Вода – 1 литр
  3. Морская соль – 3 столовых ложки
  4. Сахар-песок – 2 столовых ложки
  5. Столовый уксус 9% – 150 миллилитров
  6. Зубчики чеснока – 5 штук
  7. Веточки укропа – несколько штук
  8. Черный перец - горошек – 10-15 штук
  9. Лавровые листы – 3-4 штуки

Пошаговая инструкция:

  • Чистка огурцов:

Тщательно промойте огурцы, удаляя любые загрязнения. Огурцы маленького размера лучше всего подходят для этого рецепта, так как они идеально сохраняют свою текстуру.

  • Маринад:

В кастрюле смешайте воду, соль и сахар и доведите до кипения. Убедитесь, что соль и сахар полностью растворились, затем добавьте уксус и дайте смеси остыть.

  • Подготовка тары:

Разложите чеснок, укроп, перец и лавровый лист на дно чистых банок. Затем плотно уложите в банки огурцы, оставляя сверху немного места.

  • Заливка огурцов маринадом:

Осторожно залейте огурцы охлажденным маринадом, покрыв их полностью. Закройте банки, но не затягивайте крышки слишком крепко.

  • Остывание и хранение:

Позвольте банкам остыть при комнатной температуре. После этого переместите их в холодильник. Огурцы будут готовы к употреблению через 3-4 дня.

Преимущества этого метода

Этот метод позволяет сохранить все полезные качества огурцов, добавляя к ним приятный хруст и насыщенный вкус без необходимости проводить трудоемкую стерилизацию. Он идеально подходит для тех, кто ценит простоту и натуральность в приготовлении домашних заготовок.

Маринованные огурцы по-фински – это замечательный способ продлить лето и насладиться его вкусами в холодное время года. Этот рецепт легко станет любимым благодаря своей простоте и великолепному результату. Попробуйте, и вы почувствуете разницу!

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