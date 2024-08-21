Простейший рецепт без стерилизации: маринованные огурцы по-фински — хрустящие, будто из бочки
timeforcook.ru
Маринованные огурцы — неотъемлемый элемент скандинавской кухни, особенно популярный в Финляндии. Этот рецепт предлагает вам удобный способ приготовления хрустящих маринованных огурцов по-фински без сложной процедуры стерилизации.
Простые ингредиенты и классические приемы помогут вам приготовить идеальную закуску, которая отлично подойдет к любому столу.
Ингредиенты:
- 1 кг маленьких свежих огурцов
- 1 л воды
- 150 мл яблочного уксуса
- 3 столовые ложки морской соли
- 2 столовые ложки сахара
- 5 зубчиков чеснока, измельченных
- 5 веточек укропа
- Несколько листьев хрена (по желанию, для дополнительной хрусткости)
- 1 чайная ложка семян укропа
- 1 чайная ложка черных перцев горошком
Пошаговый процесс:
Подготовка огурцов:
- Тщательно помойте огурцы. Для улучшения хрусткости огурцы можно на несколько часов замочить в ледяной воде. Обрежьте кончики огурцов, чтобы убрать ферменты, которые могут вызвать размягчение.
Приготовление маринада:
- В кастрюле соедините воду, яблочный уксус, морскую соль и сахар. Нагревайте на среднем огне, пока соль и сахар полностью не растворятся, затем дайте маринаду остыть до комнатной температуры.
Наполнение банок:
- В чистые банки на дно положите укроп, листья хрена, семена укропа, черный перец и измельченный чеснок. Затем плотно уложите огурцы в банки.
Заливка маринадом:
- Залейте огурцы остывшим маринадом, убедившись, что они полностью покрыты. Закройте банки крышками.
Охлаждение и хранение:
- Позвольте банкам остыть на столе, затем переставьте их в холодильник. Огурцы будут готовы к употреблению через 2-3 дня, хотя оптимальный вкус достигается через неделю хранения в холодильнике.
Советы для достижения идеального результата:
- Чем меньше огурцы, тем лучше сохраняется их хрусткость.
- Листья хрена не только улучшают вкус, но и помогают сохранить огурцам хрустящую текстуру.
- Яблочный уксус можно заменить обычным 9% столовым уксусом, если желаете более резкий вкус.
Этот финский рецепт маринованных огурцов станет вашим надежным спутником для приготовления быстрой и вкусной закуски, гармонично сочетающейся с различными блюдами.
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