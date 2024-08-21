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Простейший рецепт без стерилизации: маринованные огурцы по-фински — хрустящие, будто из бочки

Маринованные огурцы — неотъемлемый элемент скан...

timeforcook.ru

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Маринованные огурцы — неотъемлемый элемент скандинавской кухни, особенно популярный в Финляндии. Этот рецепт предлагает вам удобный способ приготовления хрустящих маринованных огурцов по-фински без сложной процедуры стерилизации.

Простые ингредиенты и классические приемы помогут вам приготовить идеальную закуску, которая отлично подойдет к любому столу.

Ингредиенты:

  1. 1 кг маленьких свежих огурцов
  2. 1 л воды
  3. 150 мл яблочного уксуса
  4. 3 столовые ложки морской соли
  5. 2 столовые ложки сахара
  6. 5 зубчиков чеснока, измельченных
  7. 5 веточек укропа
  8. Несколько листьев хрена (по желанию, для дополнительной хрусткости)
  9. 1 чайная ложка семян укропа
  10. 1 чайная ложка черных перцев горошком

Пошаговый процесс:

Подготовка огурцов:

  • Тщательно помойте огурцы. Для улучшения хрусткости огурцы можно на несколько часов замочить в ледяной воде. Обрежьте кончики огурцов, чтобы убрать ферменты, которые могут вызвать размягчение.

Приготовление маринада:

  • В кастрюле соедините воду, яблочный уксус, морскую соль и сахар. Нагревайте на среднем огне, пока соль и сахар полностью не растворятся, затем дайте маринаду остыть до комнатной температуры.

Наполнение банок:

  • В чистые банки на дно положите укроп, листья хрена, семена укропа, черный перец и измельченный чеснок. Затем плотно уложите огурцы в банки.

Заливка маринадом:

  • Залейте огурцы остывшим маринадом, убедившись, что они полностью покрыты. Закройте банки крышками.

Охлаждение и хранение:

  • Позвольте банкам остыть на столе, затем переставьте их в холодильник. Огурцы будут готовы к употреблению через 2-3 дня, хотя оптимальный вкус достигается через неделю хранения в холодильнике.

Советы для достижения идеального результата:

  • Чем меньше огурцы, тем лучше сохраняется их хрусткость.
  • Листья хрена не только улучшают вкус, но и помогают сохранить огурцам хрустящую текстуру.
  • Яблочный уксус можно заменить обычным 9% столовым уксусом, если желаете более резкий вкус.

Этот финский рецепт маринованных огурцов станет вашим надежным спутником для приготовления быстрой и вкусной закуски, гармонично сочетающейся с различными блюдами.

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