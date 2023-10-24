Прощайте рыжие полоски на унитазе: это простое средство решит проблему — хозяйки доверяют

Любая вещь в доме людей со временем может испортиться: мебель сломаться, техника перестать работать, шторы потускнеть и так далее. Также к не вечным бытовым предметам относится и унитаз: из-за высокого содержания железа в воде на нем могут образоваться рыжие полоски, которые портят внешний вид квартиры, ее уют, а также становятся причиной неприятных запахов в доме. Многие люди, чтобы исправить внешний вид туалета и вернуть ему былую белизну прибегают к использованию агрессивных химических очищающих средств, но есть более экологичный и проверенный способ, сообщили в ussurmedia.ru.

Безопасным средством для устранения рыжих разводов на унитазе является лимонная кислота. Этот продукт имеет свойства растворять минералы и отложения, поэтому лимонная кислота является отличным веществом для борьбы с известковым налетом и рыжими полосками в туалете.

Добавим, что лимонная кислота не вызывает аллергии и безопасна для природы, а также доступна в любом магазине по невысокой цене.

Чтобы процесс очистки унитаза прошел успешно, нужно воспользоваться данным рецептом:

В первую очередь нужно насыпать 100-150 грамм вещества в унитаз и оставить на 2-3 часа, затем следует помыть туалет простой водой. Для наилучшего результата можно оставить лимонную кислоту в унитазе на ночь, а если же все разводы не удалось отмыть с первого раза, то можно повторить процедуру.