Прогноз погоды резко изменился: синоптики назвали точную дату аномального снегопада

Согласно прогнозу метеорологов, жители многих регионов Российской Федерации в ближайшее время, а именно, на предстоящих выходных ощутят резкие изменения погоды, сообщает progorod59.

Синоптики заявили, что на территориях Урала уже на этой неделе начнется новый климатический период, который принесет за собой бесконечные осадки. В столице Свердловского административного округа и Урала в дневное время ожидается плюсовая температура, однако жителей данных территорий будут атаковать мокрые снегопады.

Центральные субъекты Российской Федерации охватит холодный минус: столбики термометров опустятся сначала до минус 2, а в скором времени до минус 7 градусов, что будет сопровождаться осадками в виде снега.

Менее капризную погоду метеорологи обещают жителям Сибири. В Новосибирске, согласно прогнозу, на текущей неделе температура не опустится ниже нуля и будет колебаться от 2 до 4 градусов тепла. Вместе с тем в регионах Сибири ожидаются переменные дождь со снегом.