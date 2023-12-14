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Продавайте квартиры немедленно: эксперты прогнозируют неутешительную ситуацию на рынке недвижимости

Продавайте квартиры немедленно: эксперты прогнозируют неутешительную ситуацию на рынке недвижимости

bangkokbook.ru

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Эксперты по недвижимости поделились с россиянами обстановкой на российском рынке: к сожалению, прогнозы совсем нерадостные, сообщает progorod33.

В связи с тем, что в октябре 2023 года Центральный банк РФ принял решение повысить ключевую ставку до 15 годовых процентов, значительно возросла стоимость недвижимости. Однако причины роста стоимости вторичного и первичного жилья разные: в первом случае из-за повышения ключевой ставки взлетела и ставка по вторичному рынку, что в свою очередь привело к снижению спроса в пользу первичного жилья, что и стало причиной его резкого подорожания.

В целом в настоящее время в России наблюдается повышенный спрос на недвижимость, так как граждане, желающие приобрести квартиру, стараются купить ее до возможного повышения ключевой ставки на заседании Совета директоров ЦБ РФ, которое состоится 15 декабря, что может привести к значительному росту цен.

Однако эксперты советуют владельцам вторичного жилья не затягивать с его продажей, так как квартиры в старых домах становятся все менее популярными, и россияне все больше отдают свое предпочтение новостройкам как минимум, потому что содержание квартиры в новом доме выходит дешевле, а вторичное жилье со временем начинает требовать больше затрат на ремонт. Поэтому, пока вторичное жилье не пришло в совсем нерентабельный вид и на данный момент имеет достаточно высокую цену, его нужно продавать.

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