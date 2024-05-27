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«Процесс запущен»: новый министр обороны Белоусов высказался о второй волне мобилизации в России

После назначения Андрея Белоусова министром обороны России всколыхнуло волну слухов мобилизации.  Ведь ранее Белоусов говорил о необходимости "мобилизации" всего наседения для перехода к мобилизационной экономике. 

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После назначения Андрея Белоусова министром обороны России всколыхнуло волну слухов мобилизации. Ведь ранее Белоусов говорил о необходимости "мобилизации" всего наседения для перехода к мобилизационной экономике. Не означают ли эти слова скорое возвращение к практике частичной мобилизации?

Напомним, первая волна частичной мобилизации, объявленная 21 сентября 2022 года, завершилась 28 октября того же года. Тогда, по словам Сергея Шойгу, в ряды Вооруженных Сил было призвано 300 тысяч человек.

С тех пор слухи о новой мобилизации вспыхивали с завидной регулярностью, подогреваемые, в основном, анонимными Telegram-каналами.

Сам министр развеял сомнения, выступив на пленарном заседании Совета Федерации. Он признал наличие сложностей с комплектованием армии, но категорически опроверг слухи о мобилизации.

По его словам, для пополнения рядов Вооруженных Сил будут использоваться плановые меры: призыв граждан на срочную службу и, что особенно важно, набор контрактников.

Главная цель – достижение победы в СВО с минимальными потерями среди личного состава.

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