Призывной возраст хотят поднять до 50 лет: стало известно кого коснется эта мера

Стало известно, что в Госдуму Российской Федерации был внесен новый законопроект, который подразумевает повышение призывного возраста до 50 лет.

Депутаты от партий ЛДПР и «Единая Россия» выступили авторами инициативы.

Согласно тексту документа, призывной возраст будет увеличен до 50 лет для мужчин, которые прибыли на постоянное место жительства в Россию и получили местное гражданство. Политики считают, что многие мигранты с российскими паспортами осознано уклоняются от постановки на воинский учет или же дожидаются 30 лет до того, как получат гражданство, так как максимальный призывной возраст в РФ равен 30 годам.

По российскому законодательству, все граждане страны мужского пола обязаны проходить срочную военную службу в армии России. Авторы законопроекта считают, что и иностранцы, который получили гражданство страны, также должны подчинятся всем ее законам, включая службу в армии. Повышение призывного возраста, по их мнению, позволит бороться с мигрантами-уклонистами.