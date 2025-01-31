«Пришлют вместе с пенсией в феврале»: тем, кто получает пенсию, придет на карты приятный сюрприз

Российские банки продолжают внедрять социальные инициативы, направленные на поддержку пенсионеров. В феврале 2025 года многие кредитные организации запускают специальные программы, позволяющие пожилым гражданам получить дополнительные выплаты.

Эксперт по пенсионным вопросам Сергей Власов отмечает, что суммы зависят от условий конкретного банка. В некоторых случаях достаточно сменить финансовую организацию или воспользоваться специальными предложениями.

Какие бонусы доступны пенсионерам?

ПСБ (Промсвязьбанк) предлагает 2 000 рублей за перевод пенсионных начислений на карту банка.

«Почта Банк» начисляет 1 000 рублей за привлечение новых клиентов, которые оформят карту для получения пенсии.

Другие банки также разрабатывают программы лояльности, предлагая повышенные процентные ставки, кэшбэк и скидки на обслуживание.

Как воспользоваться предложениями?

Для получения выплат достаточно выбрать банк с выгодными условиями и оформить перевод пенсии на новый счет. Важно уточнять сроки действия акций, так как они могут быть ограничены.

Почему банки предлагают бонусы пенсионерам?

Коммерческие банки заинтересованы в привлечении новых клиентов, а пенсионеры – надежная аудитория, регулярно получающая стабильные выплаты. Именно поэтому финансовые организации разрабатывают программы лояльности, предоставляя денежные бонусы, сниженные комиссии и дополнительные льготы.

Февраль – отличное время для пенсионеров, чтобы улучшить свое финансовое положение. Многие банки готовы предоставить денежные бонусы за перевод пенсии на их карты. Чтобы не упустить выгоду, стоит ознакомиться с предложениями и выбрать наиболее подходящий вариант.