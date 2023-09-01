Пришла в школу с сумкой доставки еды: отец рассказал как так вышло

В сети появилось видео с девочкой, которая отправилась на первый урок с необычным "портфелем" - сумкой службы доставки еды Delivery Club. История оказалась забавной и стала главной темой разговоров в день, когда все школьники возвращаются в учебные заведения. Владелец цветочного магазина и отец героини ролика, уфимец по имени Денис, рассказал, что сам занимается продвижением контента в сети, а данное видео стало воплощением его стремления сделать что-то вирусное.

Шутливая идея сумки вместо портфеля была рождена, когда один из сотрудников доставочного сервиса оставил его в магазине. Девочка, Арина, понимает смысл происходящего и уже принимала участие в нескольких подобных видео. Ролик снят возле школы No 128 в уфимском районе Затон.

Следует отметить, что представитель администрации в одной из уфимских групп в социальной сети подтвердил, что Арина не является нуждающимся ребенком.