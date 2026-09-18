Типография, ЗАГС, ветеринарная клиника, рестораны, коммунальные службы: где стажировались подростки Татарстана этим летом

17 сентября в кинотеатре “Киномакс” состоялось праздничное мероприятие, приуроченное к завершению сезона летних стажировок.

На встречу приехали воспитанники Приволжского детского дома, школы-интернат №7 для ребят с тяжелыми нарушениями речи, школы-интернат №4 для ребят с нарушениями опорно-двигательного аппарата, подопечные с ограниченными возможностями здоровья АНО «Добрая Казань», подростки из приёмных семей, - всего более 100 человек.

Ребят с первым успехами в работе поздравили депутат Госдумы РФ и генеральный директор АО "Спортккульттовары" Мунир Гафиятуллин, советник мэра Казани по работе в Ассоциации городов и муниципалитетов стран БРИКС+ Дарья Санникова, владелец сети пекарен «Жар-свежар» Александр Карташов, ресторатор Алексей Руссков.

Этим летом в Татарстане первый опыт работы получили воспитанники детских домов, ребята с особенностями здоровья, из семей, нуждающихся в поддержке. Это стало возможным благодаря тому, что благотворительный фонд “Трамплин” реализует программу корпоративного наставничества в регионе. Программа разработана и поддерживается фондом “Хранители детства”, который сотрудничает со специалистами социальной сферы Татарстана с 2017 года, передавая знания и опыт по трудоустройству подростков, которым нужна поддержка на старте. Ключевая цель — содействие осознанному профессиональному самоопределению подростков и получению важных трудовых навыков под руководством опытных наставников.

В течение лета для юных жителей Елабуги, Казани, Нижнекамска и Лениногорска было организовано 30 стажировок на различных площадках: в ЗАГСе, ресторанах сети Бургер Кинг, магазинах “GUESS”, хостеле “Слип Спейс”, “Сетевой Компании”, ресторане “По Чесноку”, кафе “Сказка” и во многих других организациях. Спектр освоенных профессий включал должности официанта, кухонного помощника, подсобного рабочего, ассистента секретаря, продавца-консультанта, администратора и это лишь часть профессий,которые освоили подростки. Такого масштаба удалось достичь благодаря тому, что особое внимание уделялось работе с сотрудниками учреждений, в которых воспитываются молодые люди. Фонд учил специалистов работать по своей программе, сопровождал в вопросах организации и проведения стажировок.

Особого внимания заслуживают случаи успешной трудовой адаптации ребят с особенностями здоровья. Так, Артем, несмотря на нарушения речи, трудился помощником официанта в ресторане “Meat&Grill”, а Екатерина - в детском эколого-биологическом центре. Участие в программе способствовало повышению самооценки, снижению коммуникативных барьеров и формированию личностных качеств, востребованных в дальнейшей карьере.

На торжественной церемонии подростки рассказали о своих впечатлениях, обменялись эмоциями, получили памятные подарки.

«Я работала летом в Нижнекамском отделении ЗАГС, помогала с архивными документами, готовила зал для церемоний регистраций. помогала людям с формированием заявлений у терминала. Мне сейчас 16 лет, и я поняла, благодаря этому опыту работы то, что я могу быть действительно полезной даже если я еще не закончила колледж или ВУЗ. Мне было важно получать поддержку от коллектива, от моего наставника. Сначала я очень волновалась, но через несколько дней стажировки уже ощущала себя частью важных событий, которые регистрируются во дворце бракосочетания», - говорит Виктория.

— Программа корпоративного наставничества, которую фонд “Хранители детства” реализует с 2015 года, дает подросткам понимание рынка труда: от профориентационных мероприятий в течение учебного года до летних стажировок в компаниях-партнёрах. Ранний опыт работы снижает риск асоциального поведения и создает условия для осознанного выбора профессии, объединяя усилия государства, бизнеса и НКО. Статистика фонда показывает, что участники программы гораздо чаще трудоустраиваются на постоянную работу и удерживаются на ней, что подтверждает её эффективность как инструмента социальной адаптации. А для бизнеса участие в программе — это не разовая акция, а системное партнерство. Это “умная благотворительность”, когда доброе дело — это инвестиция в будущее, — отмечает Александра Андриевских, директор фонда “Хранители детства”. Она также выразила признательность оператору МегаФон за восьмилетнюю системную поддержку программы “Включайся и будь успешен”, Фонду президентских грантов, благодаря которому программа масштабируется, и региональным партнерам.

Завершилось мероприятие показом доброй российской комедии “На деревню дедушке - 2”, которая подарила гостям много смеха и позитива.

«Для ребят уязвимой группы важно получить опыт работы во взрослом коллективе. Вообще весь цикл программы — это мощная подготовка к реальной жизни. И опыт, который ребята получили при помощи наших наставников бесспорно меняет их представление о жизни. Благодаря программе и такому мероприятию как сегодня, ребята укрепляют веру в себя и свои возможности» - говорит региональный координатор Эльвира Галлямова по итогам стажировок и мероприятия.