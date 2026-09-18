Технологии

Роскачество: кабель, разъем и перегрев чаще всего замедляют зарядку смартфона

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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18 сентября Центр цифровой экспертизы Роскачества сообщил «Известиям», что замедление зарядки смартфона чаще связано не с состоянием аккумулятора, а с особенностями использования устройства. Специалисты перечислили три основные причины: кабель, загрязненный разъем и перегрев. В рамках недавнего исследования они проверили выходную мощность и протоколы быстрой зарядки — все 20 протестированных образцов, включая самые дешевые модели, показали заявленную на упаковке мощность.

С кабелем эксперты связали 99% случаев: недорогие провода с тонкими жилами могут не выдерживать нужный ток, особенно при быстрой зарядке. Разъем замедляет процесс из-за пыли, ворса и грязи, которые мешают нормальному контакту. Перегрев также заставляет смартфон сбрасывать скорость, если температура выходит за допустимые границы: «Игры, включенная геолокация, просмотр видео и даже беспроводная зарядка — всё это повышает температуру, и контроллер замедляет процесс зарядки», — отметили эксперты.

Заместитель руководителя Центра цифровой экспертизы Роскачества Георгий Тарачев указал на возможные проблемы после обновления прошивки: неудачный апдейт способен изменить алгоритмы работы контроллера питания и замедлить зарядку. Он объяснил, что выключенный телефон не зависит от софта, поэтому если он заряжается так же долго, причина не в программной части и стоит искать аппаратную. Если зарядка останавливается на 80% или 90%, дело может быть в неисправности контроллера питания, отвечающего за прием и распределение энергии, хотя такое поведение может быть штатной функцией оптимизации заряда, предназначенной для продления срока службы аккумулятора.

На аппаратную неисправность указывают прерывание зарядки, работа только в определенном положении провода, сильный нагрев области разъема, самопроизвольное прекращение зарядки, вздутие аккумулятора или деформация корпуса; быстрая разрядка может быть следствием естественного износа аккумулятора либо неисправности контроллера питания, а сочетание быстрой разрядки и медленной зарядки — признаком аппаратной проблемы. «Главное правило: не спешите винить аккумулятор. В большинстве случаев проблема решается заменой кабеля, чисткой разъема или простым охлаждением смартфона», — заключили специалисты. Отдельно в МВД России 13 сентября заявили, что зависания и самопроизвольные перезагрузки телефона могут свидетельствовать о возможных признаках заражения устройства вирусами, и посоветовали при незнакомых окнах и незапланированных действиях сдавать устройство на проверку, а технический директор сервиса «Павербанки МТС Юрент» Илья Казаков в ноябре 2024 года рассказывал «Известиям», что батарею разряжают приложения GPS-навигации и те, которые постоянно работают в фоновом режиме, загружая новый контент и отправляя уведомления.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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