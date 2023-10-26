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Принесет удачу девам и подпортит нервы львам: гороскоп на 27 октября

Принесет удачу девам и подпортит нервы львам: гороскоп на 27 октября

drive2.ru

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Астрологи поделились с россиянами составила прогнозом на пятницу 27 октября для всех знаков зодиака: некоторых из них в этот день посетит радость и успех, а некоторых печаль и подавленность, сообщили в chita.ru.

Овен

Представители знака зодиака овен почему-то уверены, что выжали из себя все силы на пути к достижению своей цели. Однако, звезды говорят, что это заблуждение: до победы и успеха им остался маленький шаг.

Телец

Астрологи рекомендуют тельцам порыться в самых дальних уголках своего одаренного и творческого сознания, так как если представители знака зодиака телец найдут в себе то, что долгое время подавляли, это поможет им справится с текущими делами на ура.

Близнецы

Близнецам 27 октября звезды советуют отложить серьезные рабочие дела и насладиться любимыми занятиями. Родившиеся под созвездием близнецов в этот день должны перестать думать о мнении других и повеселиться от души.

Рак

Представителям знака зодиака рак в пятницу астрологи рекомендуют побыть в одиночестве: они слишком замучались на работе. Без отдыха наедине с самим собой раки могут потерять свой позитивный взгляд на мир.

Лев

Весьма нервными и раздражительными в пятницу 27 октября будут львы. Звезды рекомендуют родившимся под созвездием льва свести на возможный минимум рабочие контакты, в противном случае из-за плохого настроение они могут нажить себе проблем.

Дева

А вот дев в пятницу ожидает ошеломительная удача: их дар убеждения и способность понимать окружающих в этот день будут на высоте, и именно это поможет представителям знака зодиака девы достичь признания и похвалы. Однако астрологи предупреждают: использование талантов в корыстных целях принесет девам неприятности в будущем.

Весы

Родившимся под созвездием весов в пятницу будет казаться, что их никто не понимает и не принимает. Однако если весы посвятят свое время добрым делам и откажутся от жалости к самим себе, ощущение грусти пройдет, уверяют астрологи.

Скорпион

Скорпионам 27 октября звезды рекомендуют подумать о своих талантах и возможностях, а вот зацикленность на работе стоит ослабить, в противном случае скорейшего выгорания не избежать.

Стрелец

Представителям знака зодиака стрелец в пятницу следует контролировать свои высказывания, иначе из-за неосторожных фраз стрельцы будут сожалеть еще очень долго время. В остальном 27 октября обещает быть спокойным и даже удачным.

Козерог

В пятницу 27 октября, согласно гороскопу, козероги будут весьма нетерпеливы и возбуждены. Но звезды рекомендуют стараться максимально себя сдерживать и контролировать, иначе эмоциональность представителей созвездия козерога помешает произойти важным долгожданным событиям.

Водолей

Родившимся под знаком водолея астрологи советуют в пятницу не обращать внимание на других людей: будет казаться, что водолеев пытаются опозорить, унизить, утвердиться за их счет, но это на самом деле не так. Представителям созвездия водолея лучше всего в пятницу отпустить все переживания и повеселиться в шумной компании.

Рыбы

Рыбам в пятницу захочется чего-то нового. Звезды рекомендуют сходить на свидание, так как это подарит родившимся под знаком зодиака рыб море удовольствия и радости.

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