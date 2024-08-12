Приметы 12 августа: почему в этот день нельзя делать маникюр и педикюр и рассказывать о плохих снах?

12 августа, когда лето продолжает радовать нас своим теплом, православные христиане чтят память апостола Силуана. В народе этот день называют Силиным днем. По поверьям, в этот период происходит утончение границы между видимым и невидимым мирами, а силы природы и духовного мира переплетаются в едином ритме.

По традиции, в Силин день считается, что земля восполняет свои силы после летних работ, а люди имеют шанс обратиться к высшим силам за защитой и благословением. Из-за этого день изобилует различными ритуалами и традициями.

Народные приметы и климат Если 12 августа оказывается прохладным и облачным, принято считать, что осадков не предвидится. Если же погода ветреная и дождливая, то дожди могут продолжиться. Летающая в воздухе паутина обещает солнечную и теплую погоду. Мощная гроза в этот день обычно сигнализирует о начале долгой осени.

Поведение животных Когда кошка тщательно умывается, это предвещает ясную погоду. Если кошка расслабленно лежит в центре комнаты, это знак того, что после прохладных дней скоро наступит тепло.

Дополнительные приметы Яркое свечение звезд накануне утра сулит скорые сильные дожди. Иней на деревьях 12 августа является благоприятным знаком, указывающим на обильный урожай зимних культур.

Рекомендуемые действия на 12 августа

Уборка урожая: Считается, что начинать сбор ржи и других зимних культур в Силин день очень удачно. Поверье гласит, что такие посевы обещают обильный урожай. В этот день также собирают ежевику и листья лопуха для зимних запасов и медицинских нужд.

Считается, что начинать сбор ржи и других зимних культур в Силин день очень удачно. Поверье гласит, что такие посевы обещают обильный урожай. В этот день также собирают ежевику и листья лопуха для зимних запасов и медицинских нужд. Изготовление веников для бани: Ветки осины, собранные в этот день, используют для создания веников, обладающих целебными свойствами, способствующими здоровью и жизненной энергии.

Ветки осины, собранные в этот день, используют для создания веников, обладающих целебными свойствами, способствующими здоровью и жизненной энергии. Благотворительность: Этот день хорошо подходит для помощи другим, особенно бездомным животным и нуждающимся. Благотворительные действия могут принести удачу и благосостояние.

Чего избегать в Силин день

Отказ от помощи: Отказ в помощи тем, кто в ней нуждается, может привести к неудачам и семейным разногласиям.

Отказ в помощи тем, кто в ней нуждается, может привести к неудачам и семейным разногласиям. Использование острых предметов: Избегайте использования острых инструментов, чтобы не привлечь несчастья.

Избегайте использования острых инструментов, чтобы не привлечь несчастья. Делиться плохими снами: Поверья гласят, что делиться своими плохими снами до заката может привести к их осуществлению.

Поверья гласят, что делиться своими плохими снами до заката может привести к их осуществлению. Переедание: Избыток пищи в этот день может привести к будущим материальным потерям.

Этот день также значим для пчеловодов, которые молятся за обильный урожай меда, и всех, кто ищет поддержки в сложных жизненных ситуациях, молясь за здоровье и благополучие.