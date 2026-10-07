Новости Татарстана

Новые тракторы на 32,2 млн рублей направят в 12 сел Татарстана

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Для 12 сельских поселений Татарстана закупят новые тракторы — общая стоимость контрактов составляет 32,2 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Госкомитета республики по закупкам, объявившего два соответствующих аукциона.

Техника отправится в Сармановский, Кайбицкий, Менделеевский, Агрызский, Чистопольский и Мамадышский районы — по одному трактору в каждое из 12 поселений.

Машины достанутся победителям ежегодного республиканского конкурса грантов, который проводит ассоциация «Совет муниципальных образований РТ». Речь идет о тракторах «Беларус 82.1» либо их аналогах: с двигателем мощностью 80–100 л.с., механической трансмиссией и полным приводом, выпущенных не раньше 2025 года.

Новую технику планируют задействовать на коммунальных и сельскохозяйственных работах, а также при содержании дорог.

С учетом нынешней закупки количество поселений-победителей конкурса, получивших тракторы в этом году, вырастет до 41. До этого машины поступили в распоряжение 29 сельских поселений республики.

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