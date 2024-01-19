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Приказ подписан: российских пенсионеров, у которых есть стаж 20 лет, ожидает приятный подарок с 20 января

Приказ подписан: российских пенсионеров, у которых есть стаж 20 лет, ожидает приятный подарок с 20 января

novyefoto.ru

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Пенсионеры, имеющие 25 лет трудового стажа, получат новые льготы и доплаты в нескольких регионах России, как рассказал пенсионный эксперт. Эти изменения касаются пенсионеров с званием ветерана труда, которое в регионах может присваиваться на основе доли стажа в трудовой деятельности.

В Северной столице, к примеру, женщины должны иметь стаж в 20 лет, а мужчины - в 25 лет, с условием, что 15 лет из них приходится на определенные сферы экономики. Звание ветерана труда предоставляет право на дополнительные льготы и выплаты.

В Тверской области власти подписали указ о повышении размера доплаты для ветеранов труда на 7,6%, что составляет 882 руб. в месяц. В Москве и Самарской области размер доплаты также увеличится, а в Ставропольском крае он будет одним из самых высоких - 1972 руб. в месяц.

Эти изменения начнут действовать с 20 января, и пенсионеры уже в ближайшее время начнут получать увеличенные доплаты, сообщили в PRIMPRESS.

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