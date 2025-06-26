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Приготовьтесь: с 1 июля жителей России ждёт крупнейшая денежная реформа со времён 90-х годов

Центробанк России анонсировал запуск цифрового ...

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Центробанк России анонсировал запуск цифрового рубля — новой электронной валюты, которая станет дополнением к наличным и безналичным деньгам.

Это значимый шаг в финансовой системе страны, оказывающий влияние на бизнес и обычных граждан. Аналогичных изменений не было с переходом на рубль в 90-х годах.

Что представляет собой цифровой рубль и как им пользоваться

Цифровой рубль — это виртуальный денежный эквивалент, который хранится на платформе Центробанка и существует исключительно в электронном виде. Для того чтобы начать использовать цифровой рубль, нужно перейти в раздел «Цифровой рубль» в приложении своего банка и пополнить кошелёк с рублёвого счёта. Сейчас система тестируется, и доступ к функциям, таким как переводы, оплата по QR-кодам и автоплатежи, предоставлен пользователям 13 банков в 11 городах России.

Чем цифровой рубль отличается от криптовалют

Цифровой рубль — это официальная валюта, в отличие от криптовалюты, которая не контролируется государством. Центробанк регулирует его выпуск, что обеспечивает стабильность валюты. В отличие от биткоина, цифровой рубль не ограничен в количестве, а все операции фиксируются в защищённой базе данных с высокой степенью шифрования, что исключает возможность фальсификаций.

Когда цифровой рубль станет доступен для всех

Тестирование цифрового рубля продолжается, и в будущем доступ к системе получат все банки и торговые точки. Пока кредиты в цифровых рублях не доступны, однако долговые обязательства будут списываться автоматически. Полный запуск планируется после устранения рисков, связанных с кибератаками и защитой данных.

Как переход на цифровой рубль повлияет на бизнес

Для бизнеса цифровой рубль будет выгоден, поскольку снизит комиссии за эквайринг с 3% до 0,3%. Однако кэшбек за покупки отменяется. Для государства запуск цифровой валюты обеспечит лучший контроль над расходами и поможет снизить теневой оборот.

Использование цифровых денег упростит борьбу с незадекларированными сделками и повысит финансовую безопасность страны, ускорив расчёты между гражданами и бизнесом.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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