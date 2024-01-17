«Приготовьтесь к армагеддону»: синоптики экстренно изменили прогноз на неделю

Граждан Российской Федерации предупреждают, что текущая неделя станет по-настоящему адской из-за сошедшей с ума погоды, сообщили в PRIMPRESS.

Представители МЧС массово рассылают сообщения, в которых призывают россиян быть бдительными, внимательными и просят их, по возможности, оставаться дома в ближайшие дни, если нет острой необходимости куда-то выходить.

Согласно прогнозу метеорологов, многие регионы России на текущей недели накроет самый настоящий снежный апокалипсис, который будет сопровождаться мощнейшими порывами ветра, а также ухудшением видимости на улице и дорогах.

Так в столице Республики Татарстан всего за несколько дней с 17 по 21 января выпадет около 55 миллиметров осадков в виде снега, в то время как месячная норма равна 45 миллиметрам. Вместе с тем в Казани будет бушевать сильнейший ветер, доходящий до 20 метров в секунду.

Однако в некоторых регионах, наоборот, снегопадов не прогнозируют, но ожидаются суровые жгучие морозы: на Урале столбики термометров опустятся от минус 28 до минус 30 градусов, чему причиной станет высокое давление антициклона, заявили специалисты.

