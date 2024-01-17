Новости России
· Ульяна Сенько

«Приготовьтесь к армагеддону»: синоптики экстренно изменили прогноз на неделю

«Приготовьтесь к армагеддону»: синоптики экстренно изменили прогноз на неделю

inpodolsk.ru

Подписаться в Telegram

Граждан Российской Федерации предупреждают, что текущая неделя станет по-настоящему адской из-за сошедшей с ума погоды, сообщили в PRIMPRESS.

Представители МЧС массово рассылают сообщения, в которых призывают россиян быть бдительными, внимательными и просят их, по возможности, оставаться дома в ближайшие дни, если нет острой необходимости куда-то выходить.

Согласно прогнозу метеорологов, многие регионы России на текущей недели накроет самый настоящий снежный апокалипсис, который будет сопровождаться мощнейшими порывами ветра, а также ухудшением видимости на улице и дорогах.

Так в столице Республики Татарстан всего за несколько дней с 17 по 21 января выпадет около 55 миллиметров осадков в виде снега, в то время как месячная норма равна 45 миллиметрам. Вместе с тем в Казани будет бушевать сильнейший ветер, доходящий до 20 метров в секунду.

Однако в некоторых регионах, наоборот, снегопадов не прогнозируют, но ожидаются суровые жгучие морозы: на Урале столбики термометров опустятся от минус 28 до минус 30 градусов, чему причиной станет высокое давление антициклона, заявили специалисты.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

22 часа назад

Бывший группировщик поделился впечатлениями о «Слове пацана»

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане в 146 раз выросла заболеваемость корью

заказать звонок обработка от тараканов

Новости Татарстана

23 часа назад

В Казань прилетел ИЛ-62М, сделавший «разворот над Атлантикой»

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

18 вариантов: где и как отметить день рождения в Казани

замена фасадов кухни в Новосибирске

Новости Татарстана

2 часа назад

Премьеру сериала «Слово пацана» на ТВ решили отменить

Новости Татарстана

2 часа назад

Бастрыкин отреагировал на крупную драку мигрантов в Казани

Лонгриды

день назад

«30 минут искали гидранты»: что известно о масштабном пожаре в отеле «Астория» в Казани

Новости Татарстана

5 часов назад

Филатов назвал игру казанского «Ак Барса» блевотной
Лонгриды
21 час назад

Оттепели отменяются: ждать ли аномальные морозы на Крещение в Казани

Оттепели отменяются: ждать ли аномальные морозы на Крещение в Казани

Новости Татарстана

час назад

Лесам Татарстана за год был нанесен ущерб на сумму свыше 47 миллионов рублей

Новости Татарстана

час назад

Выбрать книгу

Новости Татарстана

час назад

В аэропорту Казани из-за метели задержали и отменили 44 рейса

Новости Татарстана

2 часа назад

Премьеру сериала «Слово пацана» на ТВ решили отменить
«30 минут искали гидранты»: что известно о масштабном пожаре в отеле «Астория» в Казани
Лонгриды
день назад

«30 минут искали гидранты»: что известно о масштабном пожаре в отеле «Астория» в Казани

Новости Татарстана

2 часа назад

Бастрыкин отреагировал на крупную драку мигрантов в Казани

Новости Татарстана

3 часа назад

Минниханов: проблемный «Водоканал» в Чистополе передадут под госуправление

Новости Татарстана

3 часа назад

Казань занимает лидирующее место в рейтинге «умных» городов России
Россияне в ужасе от этой новости: что планируют сделать с маткапиталом в 2024 году? Шокирующие подробности.
Полезное
5 дней назад

Россияне в ужасе от этой новости: что планируют сделать с маткапиталом в 2024 году? Шокирующие подробности.