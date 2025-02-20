Приготовьте его вместо ватрушек и сырников: этот быстрый творожник буквально тает во рту

Если вам хочется чего-то воздушного и сливочного, но без долгих хлопот на кухне, попробуйте приготовить этот быстрый творожник. Он выходит невероятно нежным, буквально тающим во рту, а приготовить его проще, чем сырники или ватрушки.

Почему стоит попробовать этот рецепт?

Готовится за считанные минуты – никаких замесов и жарки.

Идеально подходит к утреннему чаю или вечернему десерту.

Минимальный набор продуктов – всё найдётся в холодильнике.

Ингредиенты:

500 г творога (5–9% жирности)

3 яйца

100 г сахара

1 пакетик ванильного сахара

3 ст. л. манки

2 ст. л. сметаны

1 ч. л. разрыхлителя

Щепотка соли

50 г сливочного масла

Горсть изюма или цукатов (по желанию)

Как приготовить:

1 Готовим основу. В глубокой миске соединяем творог, яйца, сахар и ванильный сахар. Перемешиваем до однородности.

2 Добавляем манку. Всыпаем манную крупу и оставляем на 10–15 минут, чтобы она впитала влагу и тесто стало пышнее.

3 Финальные штрихи. Добавляем сметану, разрыхлитель, растопленное сливочное масло и изюм (если используете). Хорошо перемешиваем.

4 Выпекаем. Перекладываем массу в смазанную маслом форму, разравниваем поверхность. Отправляем в разогретую до 180C духовку на 35–40 минут.

5 Подача. Готовый творожник оставляем остывать, затем нарезаем и подаём с вареньем, мёдом или ягодами.

Полезные советы:

Если хотите более кремовую текстуру, замените манку на 2 ст. л. кукурузного крахмала.

Чтобы творожник получился особенно нежным, протрите творог через сито или используйте блендер.

Перед подачей посыпьте сахарной пудрой или полейте растопленным шоколадом для аппетитного вида.

Этот творожник – отличная альтернатива сырникам и ватрушкам. Он прост в приготовлении, а на вкус просто бесподобен. Попробуйте – и вы точно захотите повторить этот рецепт!