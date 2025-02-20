Приготовьте его вместо ватрушек и сырников: этот быстрый творожник буквально тает во рту
YouTube
Если вам хочется чего-то воздушного и сливочного, но без долгих хлопот на кухне, попробуйте приготовить этот быстрый творожник. Он выходит невероятно нежным, буквально тающим во рту, а приготовить его проще, чем сырники или ватрушки.
Почему стоит попробовать этот рецепт?
- Готовится за считанные минуты – никаких замесов и жарки.
- Идеально подходит к утреннему чаю или вечернему десерту.
- Минимальный набор продуктов – всё найдётся в холодильнике.
Ингредиенты:
- 500 г творога (5–9% жирности)
- 3 яйца
- 100 г сахара
- 1 пакетик ванильного сахара
- 3 ст. л. манки
- 2 ст. л. сметаны
- 1 ч. л. разрыхлителя
- Щепотка соли
- 50 г сливочного масла
- Горсть изюма или цукатов (по желанию)
Как приготовить:
1 Готовим основу. В глубокой миске соединяем творог, яйца, сахар и ванильный сахар. Перемешиваем до однородности.
2 Добавляем манку. Всыпаем манную крупу и оставляем на 10–15 минут, чтобы она впитала влагу и тесто стало пышнее.
3 Финальные штрихи. Добавляем сметану, разрыхлитель, растопленное сливочное масло и изюм (если используете). Хорошо перемешиваем.
4 Выпекаем. Перекладываем массу в смазанную маслом форму, разравниваем поверхность. Отправляем в разогретую до 180C духовку на 35–40 минут.
5 Подача. Готовый творожник оставляем остывать, затем нарезаем и подаём с вареньем, мёдом или ягодами.
Полезные советы:
- Если хотите более кремовую текстуру, замените манку на 2 ст. л. кукурузного крахмала.
- Чтобы творожник получился особенно нежным, протрите творог через сито или используйте блендер.
- Перед подачей посыпьте сахарной пудрой или полейте растопленным шоколадом для аппетитного вида.
Этот творожник – отличная альтернатива сырникам и ватрушкам. Он прост в приготовлении, а на вкус просто бесподобен. Попробуйте – и вы точно захотите повторить этот рецепт!
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец