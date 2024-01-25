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Придется заплатить дважды: россиян вогнали в краску новым решением по оплате услуг ЖКХ

Придется заплатить дважды: россиян вогнали в краску новым решением по оплате услуг ЖКХ

ombudsmanpnz.ru

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В ближайшее время владельцам квартир в многоквартирных домах предстоит столкнуться с нововведением в квитанциях на оплату коммунальных услуг. Ресурсные организации добавят новую графу под названием «перерасчет», которая внесет определенную сумму к прочим расходам. Причиной этого изменения являются объективные обстоятельства, связанные с аномальными морозами в начале зимнего времени года.

В ряде регионов, например, в Сибири, тепловые компании предупредили собственников о необходимости перерасчета из-за увеличенных затрат на тепловую энергию. Аномальные морозы заставили увеличить обогрев жилых помещений, что привело к повышенным расходам тепловых энергоресурсов.

Таким образом, перерасчет в квитанциях за январь будет связан с корректировкой затрат на отопление, и он может как увеличивать, так и уменьшать сумму оплаты. В случае повышенных расходов тепловых компаний из-за холодов, собственники квартир могут ожидать дополнительные затраты, в то время как в домах с более низкой температурой перерасчет может снизить общую сумму платежа, сообщили в PRIMPRESS.

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