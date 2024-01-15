Придется сдавать заново: совершенно новые правила получения водительских прав в России? У кого проблемы

Владельцам зарубежных и международных водительских удостоверений сообщают, что уже 1 апреля текущего года их права станут недействительными в Российской Федерации, поэтому им придется проходить процедуры получения российских удостоверений, передает ussurmedia.

Процесс получения водительских удостоверений претерпел изменения, к которым относятся:

Водителям, желающим управлять транспортными средствами категорий M, A и B, необходимо будет сдать теоретическую часть экзамена, а также получить справку о прохождении медицинской комиссии у таких врачей как терапевт, психиатр, невролог, нарколог и офтальмолог;

Автолюбители, которые будут после 1 апреля 2024 года продолжать управлять транспортом с просрочившимися удостоверениями, будут рассматриваться как нарушители, севшие за руль без прав, и наказываться штрафами от 5 до 15 тысяч рублей;

Допускаться к экзаменам не будут лица, лишившиеся водительских удостоверений за вождение в нетрезвом виде и отказ проходить медицинское освидетельствование, а также лица, которые явились в военный комиссариат по повестке, и лица, у которых истек срок действия паспорта.

Уточняется, что лица, получившие водительские права в Белоруссии, сотрудники дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств, члены их семей, а также представители международных организаций, аккредитованных в МВД, являются исключениями из вновь введенных правил.