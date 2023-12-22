Придется раскошелиться: названа минимальная сумма вклада, по которому придется заплатить налог

Гражданам Российской Федерации сообщили, что с доходов по банковским вкладам до 150 000 рублей за текущий год не будут взиматься налоги, пишет KONKURENT.RU.

Россияне, которые размещали деньги на накопительных банковских вкладах в этом году и получали по ним доход, вскоре должны будут оплатить налог. Однако Министерство финансов РФ уточнило, что налог будет взиматься только с тех граждан, депозиты которых свыше 150 тысяч рублей, так как когда рассчитывается необлагаемая налогом сумма за текущий год, используется ключевая ставка.

Несмотря на то что ключевая ставка была повышена Центральным банком РФ в декабре 2023 года до 16% годовых, на каждое первое число месяца 2023 года максимальная ставка все равно равна 15 годовым процентам, так как данное число должно соответствовать числу, действующему вначале месяца.