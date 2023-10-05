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· Ульяна Сенько

Прибавки не будет: в 2024 году Владимир Путин и Михаил Мишустин останутся без зарплат

Прибавки не будет: в 2024 году Владимир Путин и Михаил Мишустин останутся без зарплат

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Доходы высших должностных лиц Российской Федерации президента Владимира Путина и главы правительства Михаила Мишустина не возрастут в 2024 году. Это подтверждают материалы, включенные правительством РФ в формирование бюджета с 2024 по 2026 годы.

Увеличение зарплат обойдет стороной сотрудников администрации Президента, аппарата Совета Федерации, Федеральных министерств, Министерства внутренних дел и других федеральных гражданских ведомств, а также заместителей председателей правительства РФ и федеральных министров, включая президента, премьер-министра, председателя Совета Федераций и заместителя председателя Совбеза в период с 2024 по 2026 годы.

Тем не менее, жалование судей, прокуроров и сотрудников СК РФ вырастет на 4% с 1 октября 2025 года, а в 2026 году их ждет повторная надбавка.

Перед этим сообщалось, что президент Владимир Путин подписал приказ о прибавлении 5,5% к заработной плате себе и главе исполнительной власти Михаилу Мишустину, вступающий в силу с 1 октября 2023 года. Согласно указу, на такой же процент были увеличены доходы Генерального прокурора Игоря Краснова и Председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина.

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