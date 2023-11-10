Пресс-секретарь президента России сделал важное заявление о ситуации на СВО

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России Владимира Путина, высказался по поводу победы Российской Федерации на полях боевых сражений в беседе с журналистом и политическим обозревателем ВГТРК Павлом Зарубиным, сообщает РБК.

По словам представителя российского лидера, всеразличные усилия недоброжелателей, ориентированные на победу над Россией и ее армией, не принесут успеха.

Ранее Глава российского государства Владимир Путин на встрече с новым составом Общественной палаты России заявил, что западные страны высказывали мнение, в котором сообщали о планах одержать победу над Российской Федерацией. Однако, согласно словам президента, уже в начале ноября риторика Запада изменилась.

Также Верховный главнокомандующий России раскритиковал военную помощь стран Запада для Украины: по мнению Владимира Путина, такая поддержка переходит все «бордовые» границы. Мнение президента поддержал Дмитрий Песков, согласно словам которого, западные страны только усугубляют положение Украины и обостряют и без того тяжелую ситуацию путем поставок вооружения для ВСУ, пишет РБК.