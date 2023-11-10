Новости России
· Ульяна Сенько

Пресс-секретарь президента России сделал важное заявление о ситуации на СВО

Пресс-секретарь президента России сделал важное заявление о ситуации на СВО

novosti-segodnya.ru

Подписаться в Telegram

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России Владимира Путина, высказался по поводу победы Российской Федерации на полях боевых сражений в беседе с журналистом и политическим обозревателем ВГТРК Павлом Зарубиным, сообщает РБК.

По словам представителя российского лидера, всеразличные усилия недоброжелателей, ориентированные на победу над Россией и ее армией, не принесут успеха.

Ранее Глава российского государства Владимир Путин на встрече с новым составом Общественной палаты России заявил, что западные страны высказывали мнение, в котором сообщали о планах одержать победу над Российской Федерацией. Однако, согласно словам президента, уже в начале ноября риторика Запада изменилась.

Также Верховный главнокомандующий России раскритиковал военную помощь стран Запада для Украины: по мнению Владимира Путина, такая поддержка переходит все «бордовые» границы. Мнение президента поддержал Дмитрий Песков, согласно словам которого, западные страны только усугубляют положение Украины и обостряют и без того тяжелую ситуацию путем поставок вооружения для ВСУ, пишет РБК.

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

Успех «Бригады» или скандалы и провал: что ждет сериал «Слово пацана» о казанских ОПГ

Гид по скидкам Казани

8 часов назад

Базы отдыха и глемпинги рядом с Казанью - варианты для идеальных выходных

службы по удалению борщевика

Новости Казани

7 часов назад

В Казани бойцов батальона "Алга" не пустили в рестораны из-за формы: даже медали не убедили

Спортивные новости Казани

3 дня назад

Азиз Замалиев: "У фиджитал-игр есть будущее"

ремонт лямки рюкзака в Санкт-Петербурге

Новости Татарстана

день назад

Мэрия Казани о новой засыпке Волги

Новости Татарстана

21 час назад

На Казанском авиазаводе запустили строительство новых цехов под выпуск Ту-214

Новости Казани

день назад

В Казани неизвестный мужчина попытался пробраться в школу в Авиастроительном районе

Новости Татарстана

23 часа назад

Казань запустит 25 новых Белорусских троллейбусов

Новости Татарстана

день назад

В московском аэропорту замечена реклама с призывом ехать в Татарстан
Лонгриды
день назад

Успех «Бригады» или скандалы и провал: что ждет сериал «Слово пацана» о казанских ОПГ

Успех «Бригады» или скандалы и провал: что ждет сериал «Слово пацана» о казанских ОПГ

Новости Казани

49 минут назад

В Казани руководитель туристической фирмы ответит за мошенничество на 3,6 миллиона рублей

Гид по скидкам Казани

8 часов назад

Базы отдыха и глемпинги рядом с Казанью - варианты для идеальных выходных

Новости Казани

54 минуты назад

Мэр Казани Метшин припомнил, как его публично "распекал" Шаймиев

Новости Казани

час назад

В Казани один из ресторанов принес публичные извинения бойцам СВО, которых не пустили в заведение из-за военной формы
В Казани бойцов батальона "Алга" не пустили в рестораны из-за формы: даже медали не убедили
Новости Казани
7 часов назад

В Казани бойцов батальона "Алга" не пустили в рестораны из-за формы: даже медали не убедили

Новости Казани

3 часа назад

В Казани стоимость летних шин выросла до 15 тысяч за комплект

Новости Казани

3 часа назад

Фигуристка Камила Валиева посетила жеребьёвку этапа Гран-при в Казани

Новости Казани

3 часа назад

Мэр Казани Ильсур Метшин заявил, что уровень безработицы в городе достиг рекордного минимума
На смену эчпочмакам: где отведать блюда из морепродуктов по демократичной цене?
Интересное в Казани
6 дней назад

На смену эчпочмакам: где отведать блюда из морепродуктов по демократичной цене?