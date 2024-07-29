PR-сообщество Казани отметило свой профессиональный праздник

В честь Дня PR-специалиста, который отмечается 28 июля, в Казани прошло значимое событие для профессионалов в области связей с общественностью. Было организовано мероприятие, которое собрало экспертов PR-сообщества в уникальной локации — в Доме приемов ASG, расположенном в особняке Банарцева XVIII века, являющемся объектом культурного наследия.

Встреча в историческом месте

Местом проведения мероприятия стал особняк, который хранит истории веков и сегодня является музеем частных коллекций компании ASG. Здесь представлено более 500 экспонатов, включая изысканные произведения искусства и антикварную мебель, созданную европейскими мастерами с XVI по XIX век. Участники мероприятия имели возможность участвовать в экскурсии и познакомиться с этими уникальными сокровищами.

Участие ведущих компаний

На встречу были приглашены представители известных татарстанских и федеральных организаций, включая МТС, Авито, Сбер в Татарстане, ПАО «Таттелеком», «Транснефть-Прикамье», «Эссен Продакшн АГ», и другие. Всего событие собрало около 40 делегатов, которые обсуждали актуальные вопросы и тенденции в сфере связей с общественностью.

Реакция участников

Отзывы участников были исключительно положительными. Многие выразили удивление и восхищение коллекцией особняка и оценили возможность общения с коллегами в такой необычной и вдохновляющей атмосфере. Комментарии вроде "Я потрясена" и "Это было фантастически" часто звучали в толпе.

Это мероприятие не только подчеркнуло значение профессии PR в современном бизнесе и культуре, но и позволило участникам почувствовать связь времен в уникальной атмосфере исторического особняка, обогатив их профессиональный и личностный опыт, сообщает realnoevremya.ru.