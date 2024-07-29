Новости России
· 16+ · Полина Модестова

PR-сообщество Казани отметило свой профессиональный праздник

В честь Дня PR-специалиста, который отмечается ...

pixabay

Подписаться в Telegram

В честь Дня PR-специалиста, который отмечается 28 июля, в Казани прошло значимое событие для профессионалов в области связей с общественностью. Было организовано мероприятие, которое собрало экспертов PR-сообщества в уникальной локации — в Доме приемов ASG, расположенном в особняке Банарцева XVIII века, являющемся объектом культурного наследия.

Встреча в историческом месте

Местом проведения мероприятия стал особняк, который хранит истории веков и сегодня является музеем частных коллекций компании ASG. Здесь представлено более 500 экспонатов, включая изысканные произведения искусства и антикварную мебель, созданную европейскими мастерами с XVI по XIX век. Участники мероприятия имели возможность участвовать в экскурсии и познакомиться с этими уникальными сокровищами.

Участие ведущих компаний

На встречу были приглашены представители известных татарстанских и федеральных организаций, включая МТС, Авито, Сбер в Татарстане, ПАО «Таттелеком», «Транснефть-Прикамье», «Эссен Продакшн АГ», и другие. Всего событие собрало около 40 делегатов, которые обсуждали актуальные вопросы и тенденции в сфере связей с общественностью.

Реакция участников

Отзывы участников были исключительно положительными. Многие выразили удивление и восхищение коллекцией особняка и оценили возможность общения с коллегами в такой необычной и вдохновляющей атмосфере. Комментарии вроде "Я потрясена" и "Это было фантастически" часто звучали в толпе.

Это мероприятие не только подчеркнуло значение профессии PR в современном бизнесе и культуре, но и позволило участникам почувствовать связь времен в уникальной атмосфере исторического особняка, обогатив их профессиональный и личностный опыт, сообщает realnoevremya.ru.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

«Вдохнули новую жизнь»: что происходит с номерами Михайлова

Гид по скидкам Казани

23 часа назад

Казанские врачи объяснили, почему отправляют пациентов в платные клиники

сильнодействующее средство от клопов

Новости Казани

16 часов назад

Стоял на зарядке: в Казани взорвался электровелосипед

Интересное в Казани

3 дня назад

5 приборов, которых нет под рукой в самый неподходящий момент

ремонт разъема зарядки айфон в Москве

Новости Татарстана

13 часов назад

На юго-западе Татарстана появилась ферма с верблюдами

Новости Казани

19 часов назад

В Казани продают раритетную «Волгу» ГАЗ 21 1961 года выпуска

Новости Казани

день назад

В Казани около колледжа лежит тело

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане с 1 марта 2025 ограничат время и места продажи алкоголя

Новости Казани

день назад

В «зеленом доме» Казани на Чернышевского работал бордель
Новости Татарстана
день назад

В Татарстане с 15 июля капуста подорожала на 6,84%

Картофель поднялся в цене на 1,50%

Новости Казани

6 часов назад

Гимнастка из Казани упала во время выступления

Гид по скидкам Казани

21 час назад

«Я запутан. Что происходит?» — юристы помогают казанцам разобраться в нынешней обстановке

Новости Казани

13 часов назад

Каждый 9-й житель Казани признался в неверности

Новости Татарстана

15 часов назад

Минниханов пожелал игрокам ФК «Рубин» результативной игры и меньше травм
Грузовик столкнулся с легковушками: в РТ произо...
Новости Татарстана
14 часов назад

Грузовик столкнулся с легковушками: в РТ произошло ДТП с участием 7 машин

Новости Татарстана

15 часов назад

В Казани осудят строителя за сорвавшегося с высоты подчиненного

Новости Казани

17 часов назад

Форвард Виталий Лисакович покидает ФК «Рубин»

Новости Казани

18 часов назад

Более 4,5 тыс. человек приняли участие в марафоне «Ночная Казань»
«Лемана ПРО» расскажет и покажет, как построить...
Интересное в Казани
5 дней назад

«Лемана ПРО» расскажет и покажет, как построить дом
Врач рассказал о состоянии татарстанцев, заболе...
Новости Татарстана
16 часов назад

Врач рассказал о состоянии татарстанцев, заболевших лихорадкой Западного Нила