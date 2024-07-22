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Пожар в Рязанском районе: жители поселка Болошнево сталкиваются с опасностью

По предварительным данным, жертв и пострадавших нет

stroitel76.ru

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Болошнево, Рязанский район — Вчера в 14:47 местное время в поселке Болошнево Рязанского района произошло серьезное ЧП. Поступило сообщение о загорании жилого дома. Представители Главного управления МЧС по региону оперативно приступили к ликвидации возгорания.

На место происшествия были направлены четыре единицы техники и 12 пожарных. К моменту прибытия первых пожарных расчетов, огонь уже охватил значительные площади одного из жилых домов. Ранее очевидцы также сообщали о возгорании второго дома, что добавило напряженности в текущую операцию.

По предварительным данным, жертв и пострадавших нет, однако масштаб ущерба и причины возгорания еще предстоит установить. Жители поселка и спасатели работают сообща, чтобы предотвратить распространение огня на соседние здания.

Сейчас на месте продолжается работа по ликвидации пожара. Пожарные делают все возможное, чтобы остановить распространение огня и минимизировать ущерб для местного сообщества. Особое внимание уделяется обеспечению безопасности всех жителей поселка.

Местные власти призывают жителей соблюдать меры предосторожности и избегать приближения к месту происшествия. Дополнительные силы и ресурсы могут быть направлены для помощи в тушении пожара, если ситуация этого потребует.

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