Метеорологи сообщили, что жителей большинства регионов России в ноябре ожидает аномальная капризная погода, сообщили в PRIMPRESS.

Согласно информации от синоптиков, завершающий осень месяц порадует теплом от 10 до 12 градусов граждан, проживающих на юге Дальнего Востока, но только в первой половине. Затем погода резко изменится: столбики термометров будут показывать до минус 15 градусов и начнутся сильные снегопады.

Сильнейшие морозы в ноябре нагрянут на территории Сибири и Урала. В начале последнего осеннего месяца в Новосибирске холода достигнут на отметке термометра минус 18 градусов, а после резко сползут до 33 градусов ниже нуля. Также в вышеназванных регионах почти весь ноябрь будет идти снег, рассказали специалисты.

Нестабильным и переменным ноябрь будет в центральной части России: первая половина месяца встретит теплом до плюс 14 градусов, но уже во второй половине температура воздуха опустится до минус 8 градусов. Снег и дождь будут сменять друг друга в продолжение всего месяца, а насладиться солнечными лучами, заявили метеорологи, станет почти невозможно.