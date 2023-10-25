«Поступила новая информация и она пугает»: синоптики кардинально изменили прогноз погоды на ноябрь

Синоптики поделились с россиянами прогнозом на последний осенний месяц, содержание которого весьма не радует, сообщает PRIMPRESS.

Метеорологи службы Gismeteo рассказали гражданам России, какая погода их ожидает в ноябре: сильные холода наступят во многих регионах РФ.

Согласно прогнозу экспертов, начало последнего месяца осени порадует жителей юга Дальнего Востока плюсовой температурой от 10 до 12 градусов, однако во второй половине ноября ситуация резко изменится: столбики термометров резко сползут вниз до 15 градусов ниже нуля, более того, на вышеназванной территории России начнутся снегопады.

В Сибири и на Урале, по предположениям синоптиков, сильные морозы наступят намного раньше, чем в прошлых годах. В Новосибирске температура воздуха в начале ноября составит до минус 19 градусов, а после 18 числа столбики термометров уже будут показывать отметку в минус 33 градуса. Вместе с тем в столице Сибирского федерального округа практически ежедневно во время завершающего осень месяца будет идти снег.

Жителей европейской части России ноябрь встретит нехарактерным для него теплом, температура которого составит до плюс 14 градусов. Однако уже в середине месяца начнутся холода, и плюсовую температуру сменит минусовая до 7-8 градусов ниже нуля. Более того, в этой части РФ весь месяц почти ни разу не выглянет солнце, и без конца друг друга будут сменять дожди и снегопады, поделились специалисты.