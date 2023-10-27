«Поступила новая информация и она неутешительна»: синоптики кардинально изменили прогноз погоды на ноябрь

Прогнозы российских метеорологов предсказывают аномальные погодные условия в доминирующем количестве регионов РФ в ноябре, сообщили в PRIMPRESS.

Начало месяца будет теплым на южных территориях Дальнего Востока, с температурой до плюс 10-12 градусов, но середина месяца принесет резкое похолодание до минус 15 градусов и сильные осадки в виде снега.

Жителей Сибири и Урала ноябрь огорчит морозами, которые настанут раньше времени, с температурой до минус 33 градусов, и почти постоянным снегопадом.

Московская, Рязанская, Владимирская, Тверская области и другие регионы центральной части России начнут месяц с тепла, до плюс 14 градусов, но во второй половине ноября температура снизится до 5 градусов ниже нуля. Однако ближе к концу ноября минус снова сменит плюс: столбики термометров будут показывать до 8 градусов тепла. Также в европейской части Российской Федерации ожидаются постоянные осадки в виде дождя и снега, что приведет к образованию гололедов на дорогах и тротуарах, а солнце будет крайне редко появляться на протяжении всего месяца, сообщили синоптики.