Новости России
· Ульяна Сенько

«Поступила новая информация и она неутешительна»: синоптики кардинально изменили прогноз погоды на ноябрь

«Поступила новая информация и она неутешительна»: синоптики кардинально изменили прогноз погоды на ноябрь

vsesvoi43.ru

Подписаться в Telegram

Прогнозы российских метеорологов предсказывают аномальные погодные условия в доминирующем количестве регионов РФ в ноябре, сообщили в PRIMPRESS.

Начало месяца будет теплым на южных территориях Дальнего Востока, с температурой до плюс 10-12 градусов, но середина месяца принесет резкое похолодание до минус 15 градусов и сильные осадки в виде снега.

Жителей Сибири и Урала ноябрь огорчит морозами, которые настанут раньше времени, с температурой до минус 33 градусов, и почти постоянным снегопадом.

Московская, Рязанская, Владимирская, Тверская области и другие регионы центральной части России начнут месяц с тепла, до плюс 14 градусов, но во второй половине ноября температура снизится до 5 градусов ниже нуля. Однако ближе к концу ноября минус снова сменит плюс: столбики термометров будут показывать до 8 градусов тепла. Также в европейской части Российской Федерации ожидаются постоянные осадки в виде дождя и снега, что приведет к образованию гололедов на дорогах и тротуарах, а солнце будет крайне редко появляться на протяжении всего месяца, сообщили синоптики.

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

«Шестерых убил и одного повесил»: что побудило татарстанца на массовую казнь животных

Полезное

11 часов назад

Россияне в ужасе от этой новости: что планируют сделать с маткапиталом в 2024 году? Шокирующие подробности.

специалист по уничтожение черной плесени

Новости Казани

день назад

VIP – отели у Миллениум пытаются узаконить

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

Без скучных клише: где казанцы могут отметить мальчишник и девичник

установка gsm-модуля на котёл в Новосибирске

Новости Казани

день назад

У казанцев, которые живут на Нижней, изымут квартиры

Новости Казани

день назад

В Казани на Горьковском шоссе лежит мертвый мужчина

Новости Татарстана

день назад

Татарстанцы, которые стали участниками СВО, получат 305 тысяч

Новости Казани

день назад

В Казани построят новый ЖК с высотками и бульваром

Новости Казани

день назад

Данис Зарипов заявил о банкротстве своего спортивного центра

Лонгриды
день назад

«Шестерых убил и одного повесил»: что побудило татарстанца на массовую казнь животных

«Шестерых убил и одного повесил»: что побудило татарстанца на массовую казнь животных

Новости Татарстана

2 часа назад

Камила Валиева не собирается пропускать четвертый эта Гран-при

Важное в РТ

10 часов назад

Более 10 миллионов рублей сэкономили жители Татарстана за месяц на поездках в общественном транспорте

Новости Татарстана

2 часа назад

Певица из Татарстана прошла в четвертьфинал шоу «Голос Германии»

Новости Татарстана

3 часа назад

В Татарстане повысится стоимость техосмотра автомобилей
В Казани местная жительница вышла замуж за горячего парня с Ямайки
Новости Казани
5 часов назад

В Казани местная жительница вышла замуж за горячего парня с Ямайки

Новости Татарстана

4 часа назад

Минниханов сменил начальника инспекции Госстройнадзора РТ

Новости Казани

4 часа назад

«Ак Барс» готовы обменять Дамира Жафярова

Новости Казани

5 часов назад

В мэрии Казани объяснили, почему напор воды в ряде домов стал таким слабым
18 вариантов: где и как отметить день рождения в Казани
Гид по скидкам Казани
4 дня назад

18 вариантов: где и как отметить день рождения в Казани