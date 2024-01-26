Новости России
· Ульяна Сенько

Пора готовиться, февраль нам всем подгадит: названы даты аномальных снегопадов в феврале

Пора готовиться, февраль нам всем подгадит: названы даты аномальных снегопадов в феврале

Kandinsky

Подписаться в Telegram

Прогноз синоптиков на конец зимы говорит о том, что февраль 2024 может стать одним из самых неприятных месяцев в последнее время, так как капризам не будет конца в продолжение всего месяца. Согласно данным «Примпресс», ожидаются разнообразные метеорологические сюрпризы в различных регионах России.

В Центральной России, согласно прогнозам Gismeteo, февраль обещает избежание сильных морозов, однако жителей региона поджидает снегопад, а затем ледяные дожди из-за резких перепадов температур.

Санкт-Петербург, по прогнозам, столкнется с необычной погодой, с оттепелью в начале месяца, за которой последует резкое похолодание, превращая дороги в настоящий каток.

Население Дальнего Востока ожидает температурные крайности, с потеплением до плюс 5 градусов, а затем падением до минус 13, сопровождаемыми осадками, переходящими из снега в дождь.

На Урале и в Сибири специалисты не предвидят раннего прихода весны, но зима попрощается с жителями названных территорий мощными снегопадами, особенно в Новосибирске и Екатеринбурге.

Владимирские синоптики предсказывают холодные первые дни февраля до минус 19 градусов, с потеплением во второй половине месяца до минус 1 градуса. Вместе с тем ожидаются снегопады и дожди с перерывами в течение всего февраля. Вместе с тем специалисты назвали дни, в которые выпадет самое большое количество осадков в виде снега за весь февраль: 11 и 17 числа.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

В трех районах Татарстана зафиксировали высокую смертность среди рабочих

Гид по скидкам Казани

7 часов назад

18 вариантов: где и как отметить день рождения в Казани

вызов на дом травить тараканов цена москва

Новости Татарстана

день назад

В Казани началось строительство высотки «Газпрома» за 10 млрд рублей

Интересное в Казани

3 дня назад

Что подарить студенту на Татьянин день: в «Галамарте» найдется все - для учебы и хобби, дома и отдыха

ремонт аппаратов для маникюра в Нижнем Новгороде

Новости Татарстана

20 часов назад

Жителей не устраивают высокие ценны на курорте «Свияжские холмы»

Лонгриды

день назад

Уже по 150 рублей за десяток: почему куриные яйца в Казани продолжают дорожать

Новости Татарстана

21 час назад

В Татарстане в тариф могут включить долги «профессиональных неплательщиков»

Новости Татарстана

день назад

В Казани из-за пешеходов автоматически наказали более 400 водителей

Новости Татарстана

2 часа назад

В СК Татарстана заговорили о проблеме преступности в миграционной сфере
Лонгриды
день назад

Уже по 150 рублей за десяток: почему куриные яйца в Казани продолжают дорожать

Уже по 150 рублей за десяток: почему куриные яйца в Казани продолжают дорожать

Новости Татарстана

14 минут назад

Детский омбудсмен Волынец: ребенок сам имеет право решать, с кем ему жить

Гид по скидкам Казани

7 часов назад

18 вариантов: где и как отметить день рождения в Казани

Новости Татарстана

39 минут назад

В Татарстане за год число ипотечных сделок выросло почти 60%

Новости Татарстана

час назад

В Татарстане количество особо тяжких преступлений выросло на 15,4%
«Никакая метель меня не остановит»: как казанцы отметили Крещение в суровую погоду
Лонгриды
6 дней назад

«Никакая метель меня не остановит»: как казанцы отметили Крещение в суровую погоду

Новости Татарстана

2 часа назад

Казанский «Рубин» расторг контракт с полузащитником Коноваловым

Новости Татарстана

2 часа назад

В СК Татарстана заговорили о проблеме преступности в миграционной сфере

Новости Татарстана

5 часов назад

На ремонт учебных заведений в Татарстане потратят более 1 млрд рублей
Приходим в норму после новогоднего застолья: легкий азиатский салат с гребешками и капрезе с хурмой исправят ситуацию
Интересное в Казани
4 дня назад

Приходим в норму после новогоднего застолья: легкий азиатский салат с гребешками и капрезе с хурмой исправят ситуацию