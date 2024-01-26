Пора готовиться, февраль нам всем подгадит: названы даты аномальных снегопадов в феврале

Прогноз синоптиков на конец зимы говорит о том, что февраль 2024 может стать одним из самых неприятных месяцев в последнее время, так как капризам не будет конца в продолжение всего месяца. Согласно данным «Примпресс», ожидаются разнообразные метеорологические сюрпризы в различных регионах России.

В Центральной России, согласно прогнозам Gismeteo, февраль обещает избежание сильных морозов, однако жителей региона поджидает снегопад, а затем ледяные дожди из-за резких перепадов температур.

Санкт-Петербург, по прогнозам, столкнется с необычной погодой, с оттепелью в начале месяца, за которой последует резкое похолодание, превращая дороги в настоящий каток.

Население Дальнего Востока ожидает температурные крайности, с потеплением до плюс 5 градусов, а затем падением до минус 13, сопровождаемыми осадками, переходящими из снега в дождь.

На Урале и в Сибири специалисты не предвидят раннего прихода весны, но зима попрощается с жителями названных территорий мощными снегопадами, особенно в Новосибирске и Екатеринбурге.

Владимирские синоптики предсказывают холодные первые дни февраля до минус 19 градусов, с потеплением во второй половине месяца до минус 1 градуса. Вместе с тем ожидаются снегопады и дожди с перерывами в течение всего февраля. Вместе с тем специалисты назвали дни, в которые выпадет самое большое количество осадков в виде снега за весь февраль: 11 и 17 числа.