Экс-защитник ЦСКА Владимир Пономарев выразил уверенность в победе своей бывшей команды в предстоящей игре МИР Российской премьер-лиги против «ПАРИ НН». Встреча запланирована на 27 июля и пройдет на стадионе в Нижнем Новгороде.

ЦСКА фаворит встречи

В интервью для "Советского спорта" Пономарев поделился своими ожиданиями от игры: "На каждую игру надо настраиваться, даже против команды, которая на последнем месте. Но в этом случае, я уверен в победе ЦСКА. Они забьют два мяча, а пропустят один. Проигрывать «ПАРИ НН» с таким составом было бы уже смешно".

Как и где следить за матчем?

Любители футбола смогут посмотреть прямую трансляцию игры на канале МАТЧ ПРЕМЬЕР, которая начнется в 14:50 по московскому времени. Также онлайн трансляция будет доступна на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru, где зрители смогут получать свежие обновления и комментарии в реальном времени.

Этот матч станет значимым событием для фанатов ЦСКА и всех, кто следит за Российской премьер-лигой. Владимир Пономарев, опытный игрок и знаток футбола, не сомневается в успехе армейцев, но как всегда в спорте, исход матча остается неопределенным до его окончания, сообщает sportbox.ru.