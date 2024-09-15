Получите от государства 650 тысяч рублей: стало известно кому можно забрать солидную выплату

В России работающие граждане, взявшие жилищный кредит, имеют право на налоговый вычет, который может оказать существенную финансовую поддержку при покупке недвижимости. Эксперты из портала PNZ поделились, что при определённых условиях возможно получение нескольких вычетов, что увеличивает экономию.

Максимальный размер вычета по имуществу составляет 2 миллиона рублей, что позволяет вернуть до 260 тысяч рублей налогов. При оформлении ипотеки этот лимит может быть увеличен до 3 миллионов рублей, обеспечивая возможность возврата до 390 тысяч рублей. Общая возможная сумма вычетов по имуществу и ипотеке достигает 5 миллионов рублей.

Для претензии на вычет необходимо обратиться в налоговую инспекцию, многофункциональный центр или через работодателя. Потребуется подготовить и предоставить документы, такие как паспорт, декларацию 3-НДФЛ, справку 2-НДФЛ, кредитный договор и банковскую справку о выплаченных процентах. Если жильё приобреталось на стадии строительства, необходимо подождать окончания строительства и получения соответствующего акта.

Важно учесть, что налоговые льготы не применяются для лиц, не платящих НДФЛ, использующих государственные средства или помощь от работодателя, а также при покупке недвижимости у родственников или по наследству.

Использование материнского капитала снижает общую стоимость жилья на его размер, что влияет на итоговую сумму вычета. Если лимит вычета не исчерпан, возвращаемая сумма уменьшается пропорционально.

Процесс верификации документов налоговой службой может занять до трех месяцев, после чего средства будут перечислены на банковский счёт. При оформлении через работодателя процесс упрощается: после получения уведомления от налоговой инспекции, бухгалтерия остановит удержание НДФЛ до момента полного возврата средств.