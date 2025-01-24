Полностью потерял зрение из-за фастфуда: восьмилетний мальчик пострадал из-за наггетсов и сосисок

Шокирующий случай произошел в Великобритании: восьмилетний школьник полностью лишился зрения, причиной чему стало регулярное употребление полуфабрикатов, таких как сосиски и наггетсы.

Медики установили, что основной фактор, приведший к проблемам со здоровьем ребенка, заключался в остром дефиците витамина А, вызванном несбалансированным питанием.

Как выяснилось, родители мальчика кормили его исключительно полуфабрикатами, что привело к серьезным нарушениям в организме. Витамин А играет ключевую роль в здоровье глаз, так как способствует выработке родопсина — белка, который помогает глазам адаптироваться к слабому освещению. Отсутствие этого вещества негативно сказывается на функционировании сетчатки.

Что вызвало потерю зрения?

Медики предполагают, что недостаток витамина А мог стать причиной развития оптической нейропатии — заболевания, при котором атрофируется зрительный нерв. Это приводит к серьезным нарушениям зрения, вплоть до его полной потери.

Врачи подчеркивают, что правильное и разнообразное питание в детском возрасте крайне важно для предотвращения таких трагических случаев. Этот случай стал еще одним напоминанием о необходимости контроля за рационом детей и включении в него достаточного количества овощей, фруктов и продуктов, богатых витаминами и микроэлементами.