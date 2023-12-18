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Полное закрытие магазинов: Fix Price и «Красное и Белое» заявили о важном для всех россиян решении

Полное закрытие магазинов: Fix Price и «Красное и Белое» заявили о важном для всех россиян решении

pixabay.com

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Россиянам сообщили, две крупнейшие сети магазинов приняли решение закрыть свои торговые точки, однако не на все время, а лишь на определенный отрезок, сообщает PRIMPRESS.

Руководство магазина товаров по сниженным ценам Fix Price, а также алкомаркета «Красное&Белое» заявили, что их график работы в канун Нового года и во время праздничных каникул изменился.

Перемены связаны с тем, что с 30 декабря по 8 января включительно вся страна отдыхает в течение десяти дней. Хотя торговые предприятия должны работать на праздниках, они все равно предполагают небольшие перерывы.

Рабочий день сети супермаркетов Fix Price 31 декабря 2023 года будет сокращен на один час, а 1 января магазины не откроются вовсе. Также значительное количество торговых точек будет продолжать отдыхать еще и 2 января. С 3 числа большая часть супермаркетов откроется, тем не менее останутся магазины, которые будут закрыты до конца каникул.

Крупнейшая сеть российских алкомаркетов «Красное&Белое» также изменила свой график работы. Так в торговые точки данного магазина будут закроются вечером 31 декабря и откроются только с 13:00 1 января, при том, что обычно магазин начинает работать с 9:00.

Эти решения вызваны тем, что новогодние праздники - особый период для отдыха и проведения времени с семьей, а также для встречи нового года. Ретейлеры хотят, чтобы их сотрудники могли также насладиться этим временем, поэтому приняли решение о сокращении часов работы или даже полном закрытии некоторых магазинов.

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