Полейте рассаду этим супер бюджетным напитком и понаблюдайте пару минут: тли и муравьев, как и не было вовсе

Тля и муравьи часто становятся причиной ущерба на даче, угрожая растениям и снижая урожай.

К счастью, существует несколько эффективных натуральных методов, которые помогут избавиться от этих вредителей без применения химических средств. Рассмотрим, как можно бороться с ними с помощью натуральных способов.

Методы борьбы с муравьями

Муравьи часто живут в симбиозе с тлёй, защищая её и питаются её выделениями. Для того чтобы избавиться от муравьёв, используйте молотую корицу — это безопасное средство.

Рассыпьте молотую корицу вокруг муравейников и на пути, по которым они передвигаются.

Корица нарушит феромонные следы, и муравьи уйдут через несколько дней.

Как избавиться от тли

Используйте спиртовой раствор для уничтожения тли, который является безопасным и эффективным методом для ваших растений.

Смешайте 500 мл воды с 500 мл водки.

Опрыскайте этим раствором заражённые растения.

Тля исчезнет, и растения не пострадают от воздействия.

Почему этот метод работает?

Эти натуральные средства не содержат токсичных химических веществ, безопасны для людей и животных, а также не загрязняют землю. Благодаря этим методам вы сможете бороться с вредителями, сохраняя экосистему вашего сада.