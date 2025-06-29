Полейте рассаду этим супер бюджетным напитком и понаблюдайте пару минут: тли и муравьев, как и не было вовсе
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Тля и муравьи часто становятся причиной ущерба на даче, угрожая растениям и снижая урожай.
К счастью, существует несколько эффективных натуральных методов, которые помогут избавиться от этих вредителей без применения химических средств. Рассмотрим, как можно бороться с ними с помощью натуральных способов.
Методы борьбы с муравьями
Муравьи часто живут в симбиозе с тлёй, защищая её и питаются её выделениями. Для того чтобы избавиться от муравьёв, используйте молотую корицу — это безопасное средство.
Рассыпьте молотую корицу вокруг муравейников и на пути, по которым они передвигаются.
Корица нарушит феромонные следы, и муравьи уйдут через несколько дней.
Как избавиться от тли
Используйте спиртовой раствор для уничтожения тли, который является безопасным и эффективным методом для ваших растений.
Смешайте 500 мл воды с 500 мл водки.
Опрыскайте этим раствором заражённые растения.
Тля исчезнет, и растения не пострадают от воздействия.
Почему этот метод работает?
Эти натуральные средства не содержат токсичных химических веществ, безопасны для людей и животных, а также не загрязняют землю. Благодаря этим методам вы сможете бороться с вредителями, сохраняя экосистему вашего сада.
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