Полейте рассаду этим супер бюджетным напитком и понаблюдайте пару минут: тли и муравьев, как и не было рядом
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Тля и муравьи — частые гости на даче, и бороться с ними можно без применения химии. Существуют эффективные натуральные методы, которые помогут не только избавиться от вредителей, но и сохранить здоровье ваших растений и экологию участка.
Как справиться с муравьями
Муравьи часто живут в симбиозе с тлёй, защищая её и извлекая сладкие выделения. Молотая корица — это отличное натуральное средство для борьбы с ними.
Посыпьте молотую корицу вокруг муравейников и на местах их активности.
Корица сбивает феромонный след, и муравьи покидают участок в течение нескольких дней.
Как бороться с тлёй
Для уничтожения тли можно использовать простое средство — спиртовой раствор, который безопасен для растений и эффективно уничтожает вредителей.
Смешайте 500 мл воды и 500 мл водки.
Опрыскайте раствором поражённые растения.
Тля исчезнет, а растения не пострадают.
Почему эти методы работают?
Натуральные средства безопасны для людей и домашних животных, не загрязняют почву и сохраняют экосистему сада. Эти методы позволят вам защитить участок, не прибегая к химическим веществам.
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