Погодный апокалипсис придет 21 ноября и продлится неделю: синоптики кардинально изменили прогноз на конец месяца

В ближайшее время многие регионы Российской Федерации начнут атаковать сильнейшие снегопады и ледяные дожди, которые, по предположениям синоптиков, продлятся до самого конца ноября.

Согласно прогнозу метеорологов службы Gismeteo, на центральные территории России движется циклон, которые несет с собой обильные осадки в виде снега и дождя. Так снегопады уже начались в Воронежской и Липецкой областях, а уже завтра 21 ноября они вперемешку с ледяными дождями захватят Рязань, Тулу и Казань.

В столице России и в ближайших к ней регионов сильнейшие осадки в виде снега и дождя начнутся только ближе к концу текущей недели в четверг. На данный момент жители Москвы и Московской области могут наблюдать только редкие порхающие снежинки, рассказали синоптики.

Температура воздуха же почти по всей центральной части РФ будет практически одинаковой до конца недели: столбики термометров будут колебаться от минус 10 до минус 2 градусов. Как объяснили специалисты, такая погода характерна для января, но никак не для конца ноября.