«Погода с 23 января задаст всем жару»: синоптики внезапно изменили прогноз

Синоптики предупреждают россиян, что снегопады, которые привели в ужас жителей огромного количества регионов страны, еще не все сюрпризы, которые подготовила погода в январе. На этой неделе многие субъекты Российской Федерации ожидает ряд климатических безумств, передает PRIMPRESS.

Согласно прогнозу специалистов, уже в середине текущей недели почти во всех крупных регионах Российской Федерации произойдет резкая смена погоды, которая станет причиной образования крайне неудобных условий на улицах городов и населенных пунктов.

Уже сегодня-завтра в Центральную Россию ворвется мощная волна тепла. Например, уже сегодня, во вторник, в Москве наблюдается резкое повышение температуры воздуха до минус одного градуса. А 24 и 25 января столбики термометров поднимутся еще выше до двух градусов выше нуля. Именно поэтому колоссальное количество осадков в виде снега, которое выпало на прошлой неделе, начнет стремительно таять и создавать чудовищные условия на дорогах и тротуарах.

А вот на северо-западе страны погода будет еще безумней: например, в Санкт-Петербурге всего за один день столбики термометров с минус 19 градусов поднимутся до плюс 3 градусов. Вместе с тем синоптики предупреждают, что в обеих столицах всю неделю будут идти ледяные дожди или мокрые снегопады.

В регионах Поволжья резкого наступления тепла не прогнозируется, но теплее все же станет: температура воздуха с минус 12 градусов поднимется до минус 4 градусов, а со среды в этой части страны начнет идти снег, но уже не такой мощный как на прошлой неделе.