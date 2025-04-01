Подписан новый указ. Эти товары полностью исчезнут с прилавков магазинов уже с апреля 2025

С апреля российские супермаркеты начнут осознанно сокращать ассортимент, убирая часть товаров с полок.

Эксперты уверены, что эта оптимизация пойдет на пользу покупателям, сообщает PRIMPRESS.

По словам специалистов в сфере торговли, многие крупные сети супермаркетов уже анонсировали эти изменения. Ретейлеры намерены улучшить ассортимент, представленный в своих торговых точках, что включает даже изменение формата некоторых магазинов.

Фокус на магазинах экономкласса

Одним из таких примеров является федеральный ретейлер «Лента», который начал развивать формат магазинов экономкласса. Некоторые супермаркеты этой сети были переоборудованы под этот профиль. Магазины экономкласса будут отличаться от стандартных супермаркетов, делая акцент на продукцию собственных марок и более доступных производителей.

Что это значит для покупателей?

На полках таких магазинов исчезнут товары более дорогих марок. Однако вместо них будет представлен широкий ассортимент товаров по более доступным ценам, сохраняя при этом высокий уровень качества. Покупатели, таким образом, смогут выгодно сэкономить, получив качественные аналоги по сниженной стоимости.